Microsoft Excel recibirá próximamente una mejora de IA

Un nuevo artículo (opens in new tab) indica que Microsoft Excel podría ser el próximo producto de su caja de herramientas en recibir asistencia de la IA, pero no será ChatGPT.

El documento, del que son coautores ocho investigadores de la empresa, subraya la importancia del software de hojas de cálculo, utilizado por "miles de millones de usuarios", siendo Microsoft Excel uno de los más populares, si no el que más.

Se espera que la nueva IA, denominada FLAME, sea sustancialmente más eficaz y rentable que otras soluciones ya disponibles, y además está diseñada teniendo en cuenta tareas específicas de Excel, lo que le da más ventaja sobre la IA polivalente.

(Image credit: Microsoft)

FLAME AI en Excel

El documento describe FLAME como un "modelo basado en T5 y entrenado con fórmulas de Excel", pero al tratarse de un modelo lingüístico pequeño, su entrenamiento es más barato, por lo que resulta más asequible para los usuarios finales.

Los investigadores comparan FLAME con Codex-Davinci, Codex-Cushman y CodeT5, que utilizan 175B, 12B y 220M de parámetros respectivamente para entrenar sus modelos lingüísticos, pero afirman que puede superar a estos modelos más grandes "en 6 de cada 10 configuraciones". FLAME utiliza sólo 60 millones de parámetros.

La intención principal es que FLAME ayude a los usuarios de Excel con las fórmulas, ofreciéndoles sugerencias de autocompletado e incluso reparando fórmulas mal formadas.

No se sabe cuándo (o incluso si) esta pieza del kit estará disponible de forma general en Microsoft Excel, pero dado el reciente anuncio de la compañía confirmando una inversión considerable en OpenAI, es probable que la inteligencia artificial se abra camino en muchos más productos de Microsoft en breve.

La empresa ya ha introducido algunas funciones de ChatGPT en Viva Sales, entre rumores de que está a punto de integrar el modelo de lenguaje GPT-3.5 en otros productos.