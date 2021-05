Marvel's Eternals: fecha de lanzamiento, reparto, tráiler y todo lo que sabemos

Marvel's Eternals ya no está muy lejos de su lanzamiento. La tercera entrega de la Fase 4 del UCM, que llega después de Black Widow y Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos sale en noviembre, y los fans finalmente han podido dar su primer vistazo al épico film de superhéroes.

Así es, Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler oficial de su película Eternals, y puedes verlo a continuación.

Creados por el legendario Jack Kirby (el artista tras muchos de los héroes y villanos más famosos de Marvel), los Eternos son un grupo de seres ancestrales con superpoderes cósmicos que viven aquí, en la Tierra. Son prácticamente dioses que tienen la capacidad de combinar sus distintos poderes, lo que resulta útil cuando están luchando contra sus enemigos mortales, los Deviantes.

Si bien el UCM ha tenido numerosas aventuras espaciales antes, esta película en conjunto parece un nuevo territorio para Marvel a medida que se adentra en su fase 4 post Iron Man y post Capitán América. Con un ambicioso material en el que basarse, un elenco impresionante y una directora joven y trepidante al timón, Chloe Zhao, hay mucho de qué emocionarse.

Así pues, esto es lo que necesitas saber sobre Eternals, incluida su fecha de lanzamiento, reparto, supuestos detalles de la trama y más.

Directo al grano

¿Qué es? Eternals es la historia de un grupo de antiguos seres inmortales que han estado viviendo en secreto en la Tierra durante milenios.

Fecha de lanzamiento de Eternals

Habiendo sido originalmente programada para noviembre del 2020, el debut en cines de Eternals se retrasó hasta el 5 de noviembre del 2021. Este es el segundo retraso de la película provocado por el coronavirus, y el primer retraso retrasó la película hasta febrero de 2021.

Esto viene como parte de una modificación más amplia de la programación de Disney: Eternals está programada para ser la próxima película tras Black Widow, que también se ha retrasado para dejarnos por primera vez sin un lanzamiento del UCM en un año entero desde sus inicios.

Tráiler de Eternals: ¿está disponible?

Sí. El tráiler de la película se lanzó el 24 de mayo, y el tamaño y el alcance de la primera película de superhéroes de Chloe Zhao la hace parecer una seria candidata a los galardones en 2022.

Echa un vistazo al tráiler oficial de Marvel's Eternals a continuación:

Reparto de Eternals: ¿quién aparece en la película?

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado que Eternals será una película coral en la línea de Guardianes de la Galaxia, y para eso se necesita un gran elenco.

El nombre más importante es el de Angelina Jolie, quien interpretará a la guerrera Thena. Junto a ella, Richard Madden es el sustituto de Superman, Ikaris; Kumail Nanjiani es Kingo, un maestro espadachín cuyo alter-ego es una estrella de cine de Bollywood; Brian Tyree Henry es el inventor superinteligente Phastos; Don Lee es un Gilgamesh súper fuerte; y Barry Keoghan es el solitario espía Druig.

Después de haber interpretado a Minn-Evra en Capitana Marvel, Gemma Chan consigue su segundo papel en UCM como Sersi, la manipuladora de materia, mientras que tres personajes más de los cómics de Eternals han sido intercambiados de hombre a mujer, en otro esfuerzo de Disney por cumplir con las cuotas de diversidad en los repartos del UCM. Salma Hayek es la sabia y poderosa líder Ajak; Lauren Ridloff es la súper rápida Makkari (la primera superheroína sorda en el UCM); y la recién llegada Lia McHugh interpreta a Sprite, una antigua Eterna que parece una niña.

Además de los Eternos, Kit Harington interpretará a Dane Whitman, Caballero Negro. Dado el estilo de guerrero medieval del personaje, al actor de Juego de Tronos no le supondrá un gran reto.

Aún no se sabe quién interpreta a los Deviants, que serán los villanos. Y continuando la (no muy acertada) tendencia de Marvel de contratar cineastas independientes en auge (como Anna Boden y Ryan Fleck en Capitana Marvel, Jon Watts en Spider-Man: Homecoming, dos de las películas más flojas del UCM), The Eternals está dirigida por Chloe Zhao, conocida por The Rider, que truinfó en Sundance.

¿Quiénes son los Eternos?

Los Eternos surgieron de la mente de Jack Kirby, el legendario artista y escritor de cómics que fue el co-creador de lo más grande de Marvel como Capitán América, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Hulk, Iron Man y los X-Men. Habiendo creado los Nuevos Dioses para DC, Kirby estaba claramente atraído por la idea de súper seres inmortales, semi dioses, por lo que creó una premisa similar cuando regresó a Marvel a mediados de los años setenta.

The Eternals debutaron en el cómic en julio del 1976, aunque la serie no fue un éxito comercial y fue cancelada antes de que se resolvieran las historias de Kirby. Los personajes han aparecido en varias ocasiones durante las décadas posteriores, incluido un gran crossover con Thor, y posiblemente tuvieron su época de más éxito cuando Neil Gaiman y John Romita Jr le dieron a los Eternos un reinicio de siete números en 2006.

Entonces, ¿quiénes son? Aunque parecen humanos, los Eternos son en realidad súper seres casi inmortales del espacio exterior que han vivido en la Tierra durante miles (tal vez millones) de años. Al igual que los X-Men, todos tienen sus propias habilidades únicas pero, en un giro al estilo Power Rangers / Voltron, pueden combinarse para formar una poderosa entidad conocida como Uni-Mind. No te sorprendas si ese súper truco sale por primera vez en una secuencia de acción culminante.

Los Eternos generalmente usan sus poderes para el bien, a diferencia de los Deviants, una raza rival que ha estado en guerra con los Eternos durante milenios y están destinados a ser los antagonistas de la película.

Ambos fueron creados por los Celestiales, seres aún más antiguos que son efectivamente los dioses del universo Marvel. Si bien parece probable que los Celestiales aparezcan en la película de alguna forma, esta no sería la primera vez que aparecen en el UCM. El cráneo alienígena que forma los cimientos de Sapiencial en Guardianes de la Galaxia pertenecía a un Celestial fallecido, mientras que Ego, el padre de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia: Vol 2, es miembro de la especie. En la primera película de Guardianes de la Galaxia, el Coleccionista también muestra una visión de un Celestial llamado Eson el Buscador blandiendo la Gema de Poder.

¿Cómo encaja Eternals en la cronología del MCU?

Si bien Black Widow se desarrolla unos años antes de los eventos de Avengers: Infinity War / Endgame, la sinopsis oficial de la película revela que Eternals continuará después de la famosa pelea de los héroes más poderosos de la Tierra contra Thanos:

"Eternals cuenta con un nuevo y emocionante equipo de superhéroes en el universo cinematográfico de Marvel, antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Tras los eventos de Avengers: Endgame, una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse contra los enemigos más antiguos de la humanidad, los Deviantes".

Todo esto plantea un par de preguntas importantes: si los Eternos han estado en la Tierra durante milenios, ¿por qué no se involucraron cuando Iron Man, el Capitán América y el resto estaban luchando contra Thanos y sus ejércitos? ¿Y qué "tragedia inesperada" podría ser más grande que la mitad de la vida en el universo desapareciendo instantáneamente con un chasquido de dedos? Tal vez tus prioridades sean bastante diferentes cuando eres un semi dios. O tal vez, como en la etapa de Gaiman y Romita en 2006, los Eternos sufrirían amnesia colectiva, lo que podría explicar muchas cosas.

Eternals es un nuevo capítulo muy bienvenido para Marvel

Marvel se puede permitir algunos riesgos después de Endgame, y podemos esperar que Eternals tenga un equilibrio de comedia y drama similar al de cualquier otra película del UCM. Al igual que las películas de Guardianes de la Galaxia, es posible que debas verlos en acción para comprender realmente por qué estos personajes son atractivos, pero la historia prueba que Feige y compañía tienen ansias de presentar nuevos perfiles del UCM.