Los primeros rumores sobre el Samsung Galaxy Z Fold 5 y el Z Flip 5 han llegado

El Samsung Galaxy Z Fold 4 y el Samsung Galaxy Z Flip 4 deberían estar a punto de lanzarse al mercado, ya que se esperan para este agosto, en el próximo gran evento de Samsung, pero resulta que ya han visto la luz los primeros rumores sobre los que serán los sucesores de estos plegables, que llegarían en 2023.

Según The Elec (a través de Android Central), ambos móviles equiparán el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Esta CPU todavía no ha sido anunciada, pero seguramente lo hagan antes de que acabe este 2022.

Según las fuentes con las que ha hablado The Elec, el Galaxy Z Fold 5 podría llegar con un módulo de tres cámaras en su parte trasera, que incluiría una principal de 50MP. Cabe recordar que el Galaxy Z Fold 3 actual cuenta con tres cámaras, cada una de 12MP.

Oferta y demanda

Este informe también ha sugerido que los plegables que Samsung lanzará en 2023 podrían ser más difíciles de adquirir que los de este 2022, ya que el objetivo de envíos se ha "fijado de forma conservadora" en 10 millones de unidades en total, frente a los 15 millones de unidades establecidas para el Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4.

La mayoría de esas unidades son del modelo Flip, ya que Samsung espera que el plegable tipo concha abarque 8 de esos 10 millones de ventas. Se calcula que el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3 han sumado algo más de 7 millones de unidades vendidas.

The Elec nombra el aumento de los precios de las materias primas, la incertidumbre económica y los continuos efectos de la pandemia mundial de coronavirus, como razones por las que el número de envíos previstos será menor en 2023, pero aún hay tiempo para que Samsung cambie sus expectativas y aumente sus objetivos.

El precio es la clave del éxito de los futuros plegables

Los móviles plegables son maravillas de la ingeniería, por lo que es normal que los precios de las primeras iteraciones de estos dispositivos hayan sido muy elevados, quiero decir, a ver, ¡son teléfonos que tienen pantallas que se doblan por la mitad sin romperse!

Cuando se lanzaron al mercado, el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3 llegaron con unos precios de 1.809€ y 1.059€, respectivamente. Los próximos modelos, podrían costar algo menos, a medida que los procesos de producción de Samsung sean más eficientes, pero aunque los precios bajen, tampoco será una barbaridad.

Por lo tanto, hablamos de mucho dinero, el cual no todo el mundo puede gastarse en un móvil, por mucho que merezca la pena y los dispositivos te ofrezcan mucho. Mucha gente, simplemente no comprarán un móvil plegable, al menos con los precios que tienen a día de hoy.

Los costes deberían bajar con el tiempo, es lo que siempre suele ocurrir con la tecnología, pero los problemas relacionados con la pandemia y la falta de suministros a nivel mundial seguirán afectando a esto. Lo que está claro, es que hasta que los plegables no consigan ser más asequibles, seguirán siendo dispositivos de nicho.