Los nuevos móviles Android podrían ser más potentes que el iPhone 14 Pro, según las filtraciones

Muchos de los buques insignia Android de 2022 equipan el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (opens in new tab) (o su versión mejorada "Plus"), y se rumorea que el chip sucesor podría lanzarse antes de que acabe el año, y que traerá una importante mejora de rendimiento.

Esto es lo que afirma el fiable filtrador Digital Chat Station (opens in new tab) (a través de Android Central (opens in new tab)), que dice que el Snapdragon 8 Gen 2 vendrá con una "versión de ultra alta frecuencia" que es capaz de alcanzar velocidades de reloj de hasta 3,4-3,5 GHz (comparado con los 3,2 GHz que ofrece la versión actual).

Sin embargo, veremos mayores mejoras todavía en términos de gráficos, que podrían llevar el rendimiento gráfico por encima de lo que es capaz de ofrecer el nuevo chip A16 Bionic de Apple que equipan los nuevos iPhone 14 Pro (opens in new tab) y iPhone 14 Pro Max (opens in new tab).

En noviembre saldremos de dudas

Teniendo en cuenta el altísimo nivel de rendimiento que ofrece el chip A16 Bionic, es mucho decir que el Snapdragon 8 Gen 2 podrá superarlo (al menos en ciertas tareas que realice el móvil que lo equipe), y no podremos saber si esta afirmación es cierta hasta que podamos poner esto a prueba.

Hay que tener en cuenta que el rendimiento de un smartphone depende de múltiples factores, no solo de la velocidad bruta del chip que lo mueve todo. La eficiencia de la codificación del software, la cantidad de RAM disponible y la gestión térmica también desempeñan un papel importante.

Uno de los puntos fuertes de Apple cuando habla de la velocidad de sus dispositivos es que la propia compañía está a cargo de todo el proceso de diseño de software y hardware, sin depender de terceros fabricantes de chips.

Qualcomm celebrará un evento sobre el Snapdragon del 15 al 17 de noviembre, y se espera que durante estos días la compañía explique todo sobre el chip de nueva generación y de lo que es capaz de hacer. Entonces podremos hacernos una idea mucho más clara de cómo afectará este chip a las velocidades de los buques insignia Android de 2023.

¿Qué móviles contarán con este nuevo chip?

Aunque hay mucha gente que no sabe qué chip equipa el móvil que tienen, sí que nos importa lo rápidos que son nuestros teléfonos, y por eso la llegada del Snapdragon 8 Gen 2 va a ser importante.

Podemos hacernos una idea de qué dispositivos equiparán el Snapdragon 8 Gen 2 fijándonos en los modelos que cuentan con su predecesor, el Snapdragon 8 Gen 1, y algunos ejemplos son: el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) (aunque solo en algunos países, en España no), el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), el Xiaomi 12 Pro (opens in new tab), el OnePlus 10 Pro (opens in new tab), el Sony Xperia 1 IV (opens in new tab), entre otros.

Se habla (opens in new tab) de que el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) podría ser el primer móvil en llegar con el Snapdragon 8 Gen 2 cuando se ponga a la venta a principios de 2023, y la buena noticia es que según los rumores (opens in new tab) el buque insignia de Samsung por fin se comercializará con chips Snapdragon independientemente de en qué país lo compres.

Por otro lado, uno de los primeros también podría ser el OnePlus 11, ya que esperamos que este móvil se lance al mercado en los primeros meses de 2023, con unas especificaciones de primer nivel a la altura del procesador de gama alta de Qualcomm.