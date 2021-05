Los mejores juegos de Roblox: los títulos más divertidos de Roblox para jugar hoy mismo

¿Buscas los mejores títulos de Roblox para jugar ahora mismo? Entonces has aterrizado en la página correcta. Aunque esta plataforma es más conocida por juegos para niños y adolescentes, Roblox también es una herramienta de creación de juegos que permite a los usuarios diseñar sus propios títulos sin necesidad de usar un código complejo.

Los juegos de Roblox se desarrollan con un lenguaje de programación llamado Lua, uno de los lenguajes de scripting más fáciles de aprender. Esa es también la razón por la que la plataforma está repleta de una gran variedad de juegos gratuitos, desde RPGs hasta Battle Royales.

Vale la pena señalar que, si bien los títulos de Roblox se pueden jugar sin gastar un solo céntimo, algunos cuentan con microtransacciones, donde puedes cambiar dinero real por Robux, una moneda premium. Estos permiten a los jugadores desbloquear cualquier cosa, desde cambios estéticos hasta elementos únicos del juego y potenciadores.

Con esto en mente, echemos un vistazo a nuestro resumen de los mejores juegos de Roblox para pasar un buen rato hoy mismo.

My Restaurant

(Image credit: BIG Games)

¿No sabes cocinar en la vida real? No pasa nada, puedes hacer realidad tu sueño de convertirte en un exitoso chef al administrar tu propio restaurante virtual de cinco estrellas. En 'My Restaurant!', estarás haciendo malabares con múltiples roles: un camarero, un cocinero y un emprendedor en ciernes. Pero no te preocupes por sentirte abrumado; contrata personal adicional para que te ayude y equipe tu restaurante con una variedad de electrodomésticos de cocina y mobiliario de lujo para que tu negocio funcione como un reloj. Incluso puedes ampliar el restaurante hasta ocho pisos, transformando tu humilde café en un negocio de mil millones de dólares, en el que otros gamers solo podrán babear.

¡Juega a My Restaurant!

Theme Park Tycoon 2

(Image credit: Den_S)

Al igual que la querida serie Rollercoaster Tycoon, Theme Park Tycoon 2 te permite construir y administrar un parque de atracciones, poniéndote en camino a convertirte en multimillonario. Desde emocionantes atracciones llenas de adrenalina hasta relajantes viajes de carruseles y tazas de té, personaliza tu parque con estas atracciones, mientras gastas tus ganancias en mejorar el lugar con árboles, cercas y muebles. Si bien Theme Park Tycoon 2 no te permite construir los extravagantes giros, vueltas y caídas de una montaña rusa por los que Rollercoaster Tycoon es tan conocido, hay muchas más cosas atractivas en esta versión de Roblox.

¡Juega a Theme Park Tycoon 2!

Scuba Diving at Quill Lake

(Image credit: ColonelGraff)

La búsqueda de tesoros escondidos en las profundidades y grietas de un lago azul celeste nunca había sido tan relajante. Además de descubrir los misterios que esconde el lago, gran parte del atractivo del buceo en Quill Lake radica en la exploración y el descubrimiento de cavernas secretas y otras áreas ocultas para buscar artefactos raros y cambiarlos por oro. Sin embargo, algunos lugares requerirán que actualices tu equipación antes de acceder a ellos; por ejemplo, tendrás que ponerse un traje a prueba de sustancias peligrosas para atravesar aguas tóxicas y tanques de aire para explorar cuevas submarinas, ya que subir a la superficie en busca de aire sería todo un reto.

¡Juega a Scuba Diving at Quill Lake!

Dungeon Quest

(Image credit: vCaffy)

Si bien muchos de los mejores juegos de Roblox se inspiran en gran medida en otros títulos muy populares, eso no los desmerece. Dungeon Quest es un ejemplo, adoptando las mejores características de los buscadores de mazmorras como Path of Exile y Diablo, y permitiendo a los jugadores profundizar en el ciclo adictivo de la experiencia de piratear y saquear. Embárcate en viajes en solitario contra hordas de enemigos y quédate con todo el botín. O únete a un grupo de aventureros para asaltar mazmorras, descubrir grandes tesoros y mejorar tu equipo. Con suficientes puntos de experiencia, también puedes invertir en estadísticas, que mejoran tus puntos de golpe, daño cuerpo a cuerpo y hechizos.

Juega a Dungeon Quest.

Zombie Stories

(Image credit: PANDEMIC)

Zombie Stories es un 'shooter' en primera persona al estilo Call of Duty en el que debes defenderte de oleadas de zombis, armado con un rifle (siempre útil), e incluso se completa con actuaciones de voz. Ofreciendo un arsenal de armas, este 'shooter' de Roblox viene con una buena variedad de modos de juego, incluido un modo historia y un modo arcade. Este último te permite elegir entre cuatro arquetipos diferentes, desde exploradores hasta médicos, enfrentándote a feroces zombis que invaden tu base. A medida que acumules experiencia, también podrás ganar dinero en efectivo para desbloquear más equipos. El juego se encuentra actualmente en versión beta, y el desarrollador promete más actualizaciones de contenido y correcciones de errores, pero ya es un 'shooter' muy sólido.

Juega a Zombie Stories.

Flee the Facility

(Image credit: A.W. Apps)

Flee the Facility ofrece una de las experiencias más intensas de esta lista. Trabajando juntos en equipos, el objetivo es exactamente como se indica en el título: huir de las instalaciones. Tienes que trabajar en equipo con otros jugadores, los supervivientes, para desbloquear la salida a la instalación pirateando las computadoras esparcidas por todo el edificio. Mientras tanto, un jugador es la Bestia designada del juego, que intentará capturar a los supervivientes noqueándolos y arrastrándolos a una cámara criogénica. No hay mayor terror que entrar en una habitación y ver a la Bestia sonriendo y corriendo hacia ti con un enorme martillo en la mano.

Juega a Flee the Facility.

Vibe Station

(Image credit: NoirSplash, Gesaffelstein & Reselim)

Realmente no hay mucho que hacer en Vibe Station aparte de, bueno, vibrar con otros jugadores, y esta falta de objetivos claramente definidos lo distingue de otros juegos de Roblox. Primero te transportan a una estación de tren subterráneo a una versión cyberpunk de Japón hasta arriba de neones. Aquí puedes relajarte y charlar con otros jugadores, mientras escuchas una lista de reproducción de música electrónica ambiental. Con una asombrosa lista de 47 animaciones únicas para sentarse (los jugadores pueden quedarse de pie o relajarse en bancos públicos), así como huevos de pascua escondidos en los tres niveles del juego, Vibe Station es uno de los mejores juegos de Roblox para relajarse después de un largo día.

Juega a Vibe Station.

Be a Parkour Ninja

(Image credit: Aurarus)

Salta, piratea y ábrete camino a espadazos en Be a Parkour Ninja, un título intenso y vertiginoso que te permite empuñar una katana o una gran espada contra otros jugadores de Roblox, mientras luchas para convertirte en la última persona en pie. Lo que es tan emocionante de este juego de Battle Royale es la capacidad de escalar ágilmente enormes edificios y lanzarte hacia oponentes desprevenidos. El juego también te permite saber cómo te va contra otros jugadores asignándote una puntuación, lo que ofrece un gran incentivo para volver a jugar y perfeccionar tus habilidades de combate.

Juega a Be a Parkour Ninja.

Tower Defense Simulator

(Image credit: Paradoxum Games)

Al igual que la mayoría de los juegos de defender torres, la premisa de Tower Defense Simulator es sencilla: evita que los enemigos invadan tu base estableciendo defensas a lo largo del camino. Pero al estilo típico de Roblox, puedes colaborar con otros jugadores para detener la marea de enemigos. Empezando con dos unidades básicas, francotiradores y exploradores, puedes comprar más torres a medida que ganas monedas en las rondas de varios mapas. Sin embargo, estas actualizaciones son esenciales, ya que los enemigos se vuelven cada vez más sigilosos. También hay un modo versus, donde los jugadores pueden competir entre sí, ya sea en solitario o en equipos.

Juega a Tower Defense Simulator.