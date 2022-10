Los Google Pixel Buds Pro reciben una gran actualización de audio gratuita, y cogen ventaja respecto a los Airpods Pro 2

Google ha lanzado una nueva actualización para los Pixel Buds Pro, que trae una importante novedad: el ajuste del ecualizador de cinco bandas. Tras la actualización, podrás ajustar el equilibrio del sonido fácilmente, o podrás elegir entre seis preajustes proporcionados por Google (según NotebookCheck (opens in new tab)).

Para actualizar, necesitarás la app de los Pixel Buds (que solo está en Android), y siempre que la app esté actualizada, podrás saltar al último firmware, que es el 3.14. La nueva actualización también promete corregir varios errores, pero la incorporación de la nueva función de ecualizador es el cambio realmente interesante.

Las pistas de audio de los Pixel Buds Pro a menudo no tenían el impacto o la presencia a través de los registros de graves, a pesar de su precio, y aunque no hemos probado esta actualización todavía para ver la diferencia que puede hacer, da a los propietarios de los Pixel Buds Pro la opción de aumentar los graves para compensar.

Los cambios que realices en el ecualizador de la aplicación serán guardados por los Pixel Buds Pro, por lo que el nuevo sonido se aplicará incluso cuando cambies a usarlos con una tablet o un portátil en su lugar.

Si has estado pensando si comprar un par de Pixel Buds Pro si aparecen entre las ofertas de auriculares del Black Friday (opens in new tab) de este año (y creemos que probablemente será así), esta actualización podría ayudar a convencerte.

Añadir un ecualizador debería ser más habitual

Lo interesante de esta actualización es que muy pocos de los mejores auriculares inalámbricos que no se lanzan con una opción de ecualización la añaden. El ejemplo más obvio es el de los AirPods (opens in new tab): nunca ha habido una función de ajuste de ecualización para ningún modelo de ellos, desde su lanzamiento en el 2016.

Esto da a los Pixel Buds Pro una ventaja sobre los nuevos AirPods Pro 2: la calidad de sonido general de estos últimos es mejor, pero si querías poder reducir sus ricos graves para adaptarlos a tus preferencias, te quedarás con las ganas.

Los Sony WF-1000XM4 y los Bose QuietComfort Earbuds llevan años ofreciendo ajustes de ecualización, por lo que los Pixel Buds Pro los han alcanzado (en parte).

Algunos ingenieros de audio de los auriculares naturalmente odiarán la idea de que su sonido cuidadosamente ajustado venga con la posibilidad de que la gente juegue con el equilibrio, pero al igual que los mejores televisores dan a la gente suficientes opciones de configuración para complacer cualquier preferencia extraña que puedan tener, creo que es bueno para los auriculares dejar que los entusiastas de los bajos se atiborren de forma tonta, o dejar que los amantes de los audiolibros se centren en los tonos vocales de rango medio si es ahí donde están sus gustos.