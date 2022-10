El iPhone plegable podría ser increíblemente caro, y llegar tras un iPad plegable

Ya podemos disfrutar del Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), pero el primer iPhone plegable podría estar todavía a años vista, con un nuevo informe que sugiere que no aterrizará antes del 2025 como mínimo, con un iPad plegable en su lugar, en el 2024.

Así lo afirma la firma de análisis CCS Insight (según la CNBC), que argumenta que ahora mismo tiene más sentido para Apple una tablet plegable que un teléfono plegable.

Ben Wood, jefe de investigación de CCS Insight, dijo a la CNBC que hay dos razones para ello. En primer lugar, un iPhone plegable "tendría que ser increíblemente caro para no canibalizar los iPhones existentes", con la firma prediciendo un precio de al menos 2.500 dólares.

En segundo lugar, existe la posibilidad de que el primer dispositivo plegable de Apple tenga problemas técnicos, y Apple no querría arriesgarse a ello con un dispositivo de tan alto perfil como un iPhone, ya que podría provocar una reacción negativa masiva por parte de los críticos.

Sin embargo, Wood sí cree que se avecina un dispositivo plegable de algún tipo, "porque la tendencia hacia los plegables está cobrando impulso." Y además de que un iPad plegable es una propuesta de menor riesgo que un iPhone plegable, también ayudaría a "dar nueva vida" a la gama del iPad.

En general, estos argumentos son convincentes, pero parece que se trata más de conjeturas que de información privilegiada, así que cogemos todo esto con pinzas.

Aun así, muchas fuentes e incluso patentes sugieren que Apple está explorando dispositivos plegables, por lo que es probable que sólo sea cuestión de tiempo que se lance uno, ya sea un teléfono o una tablet, y también es obvio que cualquier plegable que Apple lance será extremadamente caro.

El iPad Pro 2022 no parece una gran actualización (Image credit: Apple)

A la vanguardia de las tablets

Aunque no se ha mencionado, una tablet plegable también podría ser una opción muy atractiva para los compradores, ya que es algo que otras empresas aún no están ofreciendo.

Si Apple lanza un iPad plegable en 2024, probablemente será una de las primeras empresas en ofrecer una tablet plegable, por lo que probablemente no tendrá mucha competencia.

Además, se puede decir que la línea del iPad necesita más ideas nuevas que el iPhone. Este año Apple ofreció un nuevo diseño para el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, junto con nuevas formas de interacción impulsadas por la Dynamic Island, pero para el iPad Pro 2022, que acaba de ser anunciado, el cambio más significativo fue simplemente un nuevo chipset, lo que lo convierte en una actualización bastante aburrida.

Por ahora, los iPads están entre las mejores tablets, pero Apple tendrá que renovar las cosas tarde o temprano si quiere mantener la primera posición.