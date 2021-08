Las 'smart glasses' de Ray-Ban serán la próxima gran pieza de hardware de Facebook, según Zuckerberg

Aunque los intentos de realidad virtual de Facebook bajo la marca Oculus son muy conocidos, esta no es la única tecnología que utiliza la empresa. El gran líder de las redes sociales también está invirtiendo en realidad aumentada y smart glasses (gafas inteligentes). A través de la llamada de ganancias trimestral de esta semana, el CEO, Mark Zuckerberg, anunció que sus primeras smart glasses serán el próximo gran lanzamiento de hardware de Facebook.

"De cara al futuro, el próximo gran acontecimiento en cuanto a productos será el lanzamiento de nuestras primeras smart glasses de Ray-Ban, en colaboración con EssilorLuxottica", dijo Zuckerberg en la llamada. "Las gafas cuentan con la forma tan popular de la marca y te permiten hacer cosas muy interesantes".

Zuckerberg no especificó cuáles son exactamente esas 'cosas interesantes'. Sin embargo, sabemos que estas primeras smart glasses no serán las gafas de realidad aumentada (AR) definitivas que Facebook también está desarrollando. Y es que la compañía ya ha dicho anteriormente que estas primeras gafas no tendrán una pantalla incorporada, y contarán con una funcionalidad más propia de las Snapchat Spectacles que de las Microsoft HoloLens o las Magic Leap One.

En enero, el jefe de hardware de Facebook, Andrew Bosworth, aclaró que la empresa ni siquiera se refería a ellas como producto de realidad aumentada, sino que prefería el término "smart glasses". Zuckerberg dijo que su compañía considera a estas primeras gafas un trampolín hacia sus gafas "Project Aria", con las cuales podrás superponer objetos digitales en 3D en el mundo que te rodea.

Facebook no mencionó nada sobre la fecha de lanzamiento específica de este producto.

Lo que sabemos es que a finales de 2020, el exjefe de realidad virtual, Hugo Barra, dijo que estas primeras smart glasses llegarían en 2021. Y en enero, Facebook reafirmó que el producto seguía de camino para este mismo año.

(Image credit: Future)

Análisis: la realidad virtual y la realidad aumentada cada vez tienen más importancia

Los productos de realidad virtual y realidad aumentada han tardado en llegar al nivel de producción en masa, pero Silicon Valley sigue siendo optimista sobre el potencial de esta tecnología.

Facebook ya ha dicho anteriormente que, en última instancia, visualiza un par de "gafas mágicas" como el santo grial de sus esfuerzos en la investigación de realidad aumentada. Estas especificaciones futuras parecerían gafas normales, pero contarían con la capacidad de crear la ilusión de objetos y personajes digitales superpuestos dentro del mundo real.

Según los informes, Apple está desarrollando un producto que se ajusta a esa definición, junto con unos auriculares de realidad mixta que podrían llegar primero. Microsoft también continúa avanzando en su iniciativa HoloLens y, a principios de este año, se filtraron vídeos que mostraban los planes sobre realidad aumentada por parte de Samsung.

Facebook compró Oculus en 2014 por 2,3 mil millones de dólares. Y aunque los fundadores de la iniciativa hace mucho que dejaron la empresa, Facebook no ha dejado de avanzar e impulsar esta tecnología.

Esta semana, Zuckerberg ha declarado que considera el “metaverso” virtual, un término idóneo para un mundo social virtual visto a través de productos de realidad virtual y realidad aumentada, como apunta el futuro de Facebook. "En los próximos años, espero que la gente pase de vernos principalmente como una empresa de redes sociales a vernos como una empresa metaversa", dijo a Bloomberg. "En muchos sentidos, el metaverso es la máxima expresión de la tecnología social".

En marzo, Facebook anunció que su último modelo, las Oculus Quest 2, ya habían vendido más que todos los dispositivos Oculus juntos.