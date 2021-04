Oculus anuncia su primer evento de juegos de realidad virtual

Oculus, la potencia de la realidad virtual propiedad de Facebook, ha anunciado su primer evento dedicado a presentar los juegos de realidad virtual en su plataforma: el Oculus Gaming Showcase (no han arriesgado con el nombre).

Según la publicación de la compañía, el evento se celebrará el 21 de abril a las 15:00, hora del Pacífico, que son las 00:00 en España, y se retransmitirá a través de Twitch, Facebook y YouTube.

Curiosamente, el anuncio menciona que solo se retransmitirá "en los EE. UU. Y Japón", aunque no tenemos dudas de que otras regiones también podrán ver el evento.

Si bien la empresa dedicada a la realidad virtual ha estado celebrando su evento Oculus Connect anualmente desde 2014, el Oculus Gaming Showcase será el primero en enfocarse exclusivamente en los juegos de la plataforma, en lugar de incluir otras aplicaciones, software, firmware y actualizaciones de hardware.

Según el anuncio, quienes sintonicen el evento "podrán ver nuevas actualizaciones de los títulos favoritos de los fans, imágenes inéditas de algunos juegos en desarrollo y algunas sorpresas más en la tienda".

Los desarrolladores Cloudhead Games, Ready At Dawn e ILMxLAB tienen una mención específica por la presencia de sus respectivos títulos Pistol Whip, Lone Echo II y Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge.

Ready At Dawn Studios (los creadores del popular título Lone Echo) nos ofreció un primer vistazo de la esperada secuela en el evento Oculus Connect del 2018, pero el equipo ha sufrido retrasos en el desarrollo desde entonces, en parte debido a la pandemia, con lo que nos hemos quedado sin una fecha de lanzamiento sólida. El estudio fue comprado por Facebook a mediados del 2020 y, puesto que esto debe haber mejorado mucho los problemas de producción, es muy posible que se anuncie una fecha de lanzamiento oficial en el evento Oculus Gaming Chowcase del 21 de abril.

Si bien los detalles son escasos por ahora, tendremos más información sobre el evento y lo que podremos ver en él, según se acerque la fecha del mismo.