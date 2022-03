Las licencias y pruebas de Gran Turismo 7 son prácticamente imposibles de conseguir ahora mismo

Algunas licencias y misiones del Gran Turismo 7 son imposibles de conseguir después de que la última actualización del videojuego introdujera un nuevo y curioso bug que cambia los neumáticos recomendados.

Si has estado como loco intentando conseguir el oro en los retos de licencias del juego, parece que la última actualización del GT7 ha cambiado de manera incorrecta los neumáticos recomendados que se sugerían para ganar tiempo, lo que ha dejado a los jugadores buscando ayuda online.

El problema es que algunas de esas guías enseñan a los jugadores a completar estas pruebas antes de que se implementara el parche, y por lo tanto no aplican.

El bug también hace mella en unas cuantas misiones y experiencias de circuito, empeorando el progreso de los jugadores hasta que se implemente una solución. Es muy frustrante, sobre todo si tu intención es completar todos los trofeos del Gran Turismo 7.

Las buenas noticias es que se tiene constancia del bug, como se destaca en la página web de Gran Turismo , y su desarrolladora, Polyphony Digital, ha dicho que estos problemas serán solucionados en una actualización futura. Aun así, ahora mismo no merece la pena meterse en esos retos, ya que vas a acabar enfadado con el mundo.

Y este bug no es el único problema que ha introducido el parche de Gran Turismo 7. Hay veces en las que los ajustes del coche no se pueden editar, y las pinturas que le ponemos al coche en el editor no aparecen siempre. También hay unos cuantos problemas en el modo multijugador y espectador, y esperamos que la solución llegue pronto.

Quita tus manos del volante, por ahora...

Usar un ajuste equivocado en las ruedas puede no sonar mucho, pero la diferencia cuando intentas batir tu propio tiempo de vuelta es abismal en Gran Turismo 7, sobre todo en circuitos resbaladizos.

La única solución ahora es ignorar estos retos y volver a intentarlo cuando los arreglen.

Gran Turismo 7 se lanzó el 4 de marzo para PS4, PS4 Pro y PS5, y estamos realmente impresionados con el último lanzamiento de Polyphony Digital en la simulación. 'Gran Turismo 7 coloca el listón en lo más alto para futuros lanzamientos de simulación de carreras', comentó nuestro equipo internacional.