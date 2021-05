Las franquicias de juegos para la PS5 de Sony podrían llegar a iPhone y Android a finales de este mismo año

¿Podría caber Kratos de God of War en tu smartphone o podrían llegar Ratchet & Clank a tu iPad a finales de este año? Pues sí: Sony ha prometido integrar su propiedad intelectual en los dispositivos móviles a lo largo de 2021, según una presentación reciente relacionada con inversores.

Sony está interesada en lanzar versiones para móvil de sus franquicias más populares, una estrategia que pretende repetir el éxito que tuvo cuando habilitó dos de sus grandes títulos, Horizon Zero Dawn y Predator, para PC el año pasado, lo cual resultó bastante rentable, según Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment (SIE).

"Durante el año fiscal de 2021 comenzaremos a publicar algunas de nuestras icónicas series de PlayStation en dispositivos móviles y sabemos por adelantado que esto no nos proporcionará un flujo de ganancias significativo, pero lo que sí tenemos claro es que iremos aprendiendo de esta experiencia", dijo Ryan, según Video Games Chronicle. "Y a medida que vayamos aumentando la cantidad de títulos que habilitamos para dispositivos móviles, la contribución tanto a PC como a dispositivos móviles comenzará a ser cada vez más importante conforme pase el tiempo".

Ahora bien, aunque esto podría significar que los juegos para móviles llegarán en 2021, en realidad el año fiscal de Sony se extiende desde marzo de 2021 hasta marzo de 2022, por lo que los lanzamientos podrían seguir hasta el año que viene. Además, Ryan mencionó el crecimiento del mercado de juegos para móviles, que generó 121 mil millones de dólares en ingresos en todo el mundo en 2020, en comparación con los 62 mil millones de dólares que generaron las consolas.

(Image credit: Guerilla Games/@SirAlphamale)

Pero entonces, ¿qué juegos de Sony van a llegar a nuestros smartphones?

Ryan no especificó cuál de las icónicas series de SIE llegarán a los dispositivos móviles, pero si tenemos en cuenta el éxito de los grandes títulos para PC del año pasado (Horizon Zero Dawn y Predator), podríamos esperar una combinación de juegos exclusivos y con licencia. Anteriormente, a través de una reunión de estrategias corporativas, Ryan reveló que la compañía había tenido cierto éxito experimentando con juegos y aplicaciones para móviles, y que era probable que los smartphones fueran un área en la que seguir explorando, según Video Games Chronicle:

“PlayStation cuenta con un catálogo enorme y diverso de juegos originales con los que poder hacer la transición a juegos para smartphones y complementar nuestros AAA o live service (en constante cambio, como el Fortnite). Estamos explorando el mercado de los smartphones a través de algunas franquicias maravillosas de PlayStation, así que estad atentos".

En definitiva, por ahora solo nos queda especular sobre qué títulos llevarían a cabo una buena transición hacia los dispositivos móviles. Los juegos nuevos para PS5, como Ratchet & Clank: A Rift Apart, por ejemplo, podrían convertirse en franquicias populares que vale la pena pasar a smartphones, al igual que juegos tan esperados como Deathloop, God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West y muchos más. Por otro lado, Square Enix ya ha planeado su propio juego para dispositivos móviles que saldrá a la luz este año: Final Fantasy 7: El Primer Soldado. No obstante, estamos ansiosos por ver qué se trae Sony entre manos.