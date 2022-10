Las filtraciones de la nueva funda del Galaxy S23 refuerzan el diseño inspirado en el S22 Ultra para toda la gama

Si estabas esperando un diseño radicalmente nuevo de la esperada gama Samsung Galaxy S23 del año que viene, las nuevas filtraciones refuerzan los rumores de que se avecina una actualización estética.

Lo más evidente que se mantiene entre las generaciones parece ser sus formas generales, con tres tamaños de dispositivo (las filtraciones anteriores sugieren que el Galaxy S23, el Galaxy S23 Plus y el Galaxy S23 Ultra tendrán unas dimensiones similares a las de sus predecesores), junto con el número de objetivos de cámara de cada dispositivo.

S23, S23+ (S23 Pro is the wrong name in the picture) and S23 Ultra protective cases have been introduced. pic.twitter.com/bKmDCHem2bOctober 16, 2022 See more

IceUniverse (opens in new tab), un veterano informador, publicó en Twitter dos filtraciones distintas, el 16 y el 17 de octubre, que incluían cuatro imágenes de supuestas carcasas del Galaxy S23 y, aunque parecen ser de diferentes fabricantes de accesorios, todas parecen partir de una plantilla similar, con lados más rectos y módulos de cámara más limpios que los que se encuentran en la línea actual del Galaxy S22.

S23、S23+、S23 Ultra pic.twitter.com/9ZI7ylVjyGOctober 17, 2022 See more

Las fotos de la carcasa muestran que los esperados S23 y S23 Plus tienen una configuración de triple cámara trasera alineada verticalmente, con un flash LED desplazado en la parte superior, mientras que el S23 Ultra adoptará una disposición casi idéntica a la matriz de cámara cuádruple del Ultra actual.

Ya está bien documentado que el Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) del 2022 es el bicho raro del trío de Galaxy S de este año, desde el punto de vista del diseño, ya que mantiene la silueta en forma de píldora del Galaxy Note 20 Ultra y la combina con un conjunto de cámaras traseras en forma de gota de agua que se distingue de las cámaras Contour Cut vistas por primera vez en la serie Galaxy S21 y que se mantienen en el S22 y el S22 Plus.

Ese diseño de cámara estará presente en los tres modelos del próximo año, al parecer, junto con los laterales rectos en el S23 y S23 Plus, mucho más cercanos en estilo a la estética que Apple llevó a las líneas de iPhone 12 (opens in new tab), iPhone 13 (opens in new tab) y iPhone 14 (opens in new tab), en los últimos años.

Seamos cautos

La relativa simplicidad de la ingeniería y la fabricación de fundas para teléfonos (al menos en comparación con los teléfonos que protegen) significa que los fabricantes de accesorios pueden cambiar y ajustar los diseños de las fundas hasta el último segundo.

En el pasado, aquí en TechRadar hemos recibido lo que parecen ser fundas terminadas para teléfonos no lanzados, días antes del lanzamiento de un dispositivo y, a pesar de la aparente naturaleza completa del producto, los fabricantes de fundas nos han dicho que están preparados para hacer modificaciones adicionales si es necesario, incluso una vez que el teléfono para el que está destinada la funda se ha lanzado.

Incluso con numerosas fuentes y filtraciones que apuntan a una actualización del diseño de la serie S23 en su conjunto, esta flexibilidad significa que las especulaciones sobre el diseño basadas en filtraciones de fundas como ésta no se sostienen tanto como cabría esperar.

Dicho esto, esperamos que la compañía se comprometa con un diseño de lados más rectos para los teléfonos Galaxy S del año que viene, ya que, aunque podría comprometer la sensación de comodidad en la mano que ofrecen los modelos actuales, el mayor volumen interno permitiría a Samsung colar baterías más grandes en estos nuevos teléfonos, lo que les ayudaría a entrar en nuestra lista de los mejores teléfonos que existen (opens in new tab).