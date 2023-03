La última filtración del Google Pixel 7a confirma que está a punto de llegar

El Pixel 7a (opens in new tab) ha recibido finalmente la certificación Bluetooth. La certificación ha sido publicada por 9to5Google (opens in new tab), y básicamente indica que el próximo Pixel está prácticamente listo. Recordemos que creemos que el Pixel 7a debutará en el Google IO 2023 (opens in new tab), que se celebra el 10 de mayo.

Basándonos en la certificación oficial Bluetooth, sabemos que el Pixel 7a debería llegar con al menos Bluetooth 5.3 (el Pixel 7 es compatible con Bluetooth 5.2). Es una actualización menor que no cambia mucho, pero al menos podemos estar seguros de que los Pixel 8 y 8 Pro (opens in new tab) también se subirán a bordo de este estándar más reciente, como resultado.

El Pixel 7a se ha filtrado bastante en las últimas semanas, tanto que poco nos queda por saber sobre el teléfono. Se espera que el 7a sea una actualización más bien generacional respecto al Pixel 6a (opens in new tab), manteniendo el mismo diseño básico que su predecesor pero adoptando un nuevo cuerpo metálico que supone una mejora respecto al policarbonato del modelo anterior.

Según los informes, equipará el último chip Google Tensor G2, a diferencia del chip Tensor original que se encuentra en todos los Pixel 6. Aunque será más barato que el Pixel 7 (opens in new tab) y, por lo tanto, una compra atractiva, también es una buena forma de que Google amplíe el ciclo de vida de la línea Pixel 7 y sus componentes, aunque ha habido algunos rumores (opens in new tab)de que la compañía va a cambiar la serie-A a un calendario de lanzamientos bianual.

El Google IO de este año podría venir cargadito

Esta certificación Bluetooth significa esencialmente que el Pixel 7a está listo para su lanzamiento, por lo que queda poco más que esperar por él. Como hemos mencionado, Google suele lanzar la serie-A en su evento Google I/O cada año, por lo que nos extrañaría mucho que este año no pasara lo mismo con el Pixel 7a. Por otro lado, los Pixel 8 y 8 Pro también se han filtrado, y también se espera que al menos

nos hablen un poco de ellos en la Google I/O, igual que hicieron el año pasado con los Google Pixel 7 y 7 Pro del año pasado. También esperamos ver en el evento la Pixel Tablet (opens in new tab) y el primer móvil plegable de la compañía: el Google Pixel Fold (opens in new tab).

La conferencia de desarrolladores I/O de Google es un evento centrado en el software, y no nos cabe duda de que cualquier hardware que Google desvele compartirá protagonismo con las últimas herramientas de IA y similares a ChatGPT (opens in new tab)de Google. Dicho esto, esperamos que el Pixel 7a impresione como uno de los mejores smartphones (opens in new tab)que saldrán este año, cuando finalmente se lance.