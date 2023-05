La última actualización de Oculus Quest 2 acelera las descargas de juegos

Ya está aquí la última actualización de las Oculus Quest 2 y las Meta Quest Pro, con un puñado de pequeñas mejoras que deberían facilitarte el uso de tu dispositivo de realidad virtual.

Aunque no es tan impresionante como la herramienta de toque directo añadida en febrero, que te permite utilizar el seguimiento de la mano para "tocar" y deslizar menús virtuales, la característica más destacada de este parche hará que sea más fácil mantener actualizados tus juegos y aplicaciones favoritas.

Ahora, cuando apagues el dispositivo, en el menú de apagado verás una opción para "Actualizar antes de apagar". Si esta opción está activada, el casco actualizará cualquier software que tenga un parche desinstalado antes de apagarse correctamente, lo que ayudará a reducir el tiempo que tendrás que pasar esperando a que se completen las descargas en el futuro antes de poder disfrutar de una experiencia de RV. Eso sí, asegúrate de enchufar el casco, ya que de lo contrario podría quedarse sin batería antes de que termine la descarga.

Reduce el tiempo que tendrás que esperar para disfrutar de tu próximo entrenamiento Beat Saber (Image credit: Beat Games)

Otro ajuste que debería acelerar las descargas es la llegada del soporte Wi-Fi 6E al Meta Quest Pro. Si tu Meta Quest Pro está conectado a una red con capacidad WiFi 6E podrás disfrutar de velocidades de Internet de hasta 1,6 Gbps - acelerando tus descargas y la transmisión de escritorio remoto si quieres tratar de usar tu casco de realidad virtual para el trabajo.

Un cambio mucho menor en la v53 es que los ajustes de cámara mejorados de tu Quest 2 y Quest Pro (que se introdujeron en una actualización anterior y te permiten cambiar la relación de aspecto y la velocidad de bits de tus grabaciones de RV) ya no son Ajustes Experimentales. En su lugar, encontrarás los Ajustes Avanzados de la Cámara exclusivamente en la página de Ajustes de la Cámara, lo que hace aún más fácil grabar vídeos como tú quieras.

Una pequeña actualización adicional que también podrás notar es que las grabaciones ahora serán estéreo en lugar de mono, lo que dará a tus vídeos de RV una experiencia más envolvente.

Navega con seguridad por Internet

La actualización v53 de Meta Quest también incluye algunos cambios para el navegador de Meta Quest, que te permite navegar por Internet en RV.

En primer lugar, ahora puedes ver Twitch en el navegador. Tanto si quieres ver a tu streamer favorito jugar a Population: One, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pasear por todo el país de Taiwán (opens in new tab), o cualquier otra cosa, puedes hacerlo desde el Navegador Meta Quest.

Image 1 of 2 Los nuevos filtros de contenido del navegador Meta Quest (Image credit: Meta) Si intentas visitar un sitio bloqueado, verás esta página (Image credit: Meta)

Además, para los padres preocupados porque los usuarios más jóvenes de RV ingieran contenidos que no deberían, la actualización v53 trae el nuevo Filtro de Categorías de Sitios Web del Navegador Meta Quest. Esta herramienta (a la que se puede acceder a través de la pestaña de Supervisión Parental en la aplicación móvil Meta Quest) te permite bloquear páginas web basadas en diferentes categorías de contenido como "Juegos de azar" o "Contenido sexual".

Cuando alguien que utilice una cuenta infantil intente acceder a un sitio bloqueado por estos filtros, verá un mensaje indicándole que el sitio está bloqueado.