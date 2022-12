La final del Mundial hizo que la búsqueda en Google alcanzara el mayor tráfico de su historia

El consejero delegado de Google, Sundar Pichai, ha anunciado que el buscador batió todos los récords anteriores durante la final de la Copa Mundial de la FIFA del 18 de diciembre del 2022, que describió (opens in new tab) como "uno de los mejores partidos de la historia."

En un tuit (opens in new tab) al día siguiente, Pichai dijo:

El consejero delegado de Google, Sundar Pichai, ha anunciado que el buscador batió todos los récords anteriores durante la final de la Copa Mundial de la FIFA del 18 de diciembre de 2022, que

Volumen de búsquedas del Mundial

Para consolidar su posición como fuente de información actualizada, la empresa desplegó un puñado de nuevas funciones antes del partido inaugural, con ajustes en los resultados de búsqueda del "Mundial de fútbol".

Para consolidar su posición como fuente de información actualizada, la empresa d un puñado de nuevas funciones antes del partido inaugural, con ajustes en los resultados de búsqueda del "Mundial de fútbol".

Google no es la única empresa que registró grandes volúmenes durante la final de la Copa del Mundo; Elon Musk, CEO de Twitter, anunció en un tuit (opens in new tab) que un gol de Francia hizo que la plataforma gestionara la cifra récord de 24.400 tuits por segundo.

Según un artículo del blog de Twitter (opens in new tab), se produjeron 147.000 millones de impresiones del hashtag #WC2022 en todo el mundo, superando las cifras de #WC2018 y más que duplicando las de los Juegos Olímpicos de #Tokio2020.

Los dos partidos más populares, medidos en tuits por minuto, fueron el Argentina-Francia y el Croacia-Brasil, que ocuparon los cinco primeros puestos, siendo Messi el que más conversación suscitó en la plataforma de redes sociales.

Pichai y Musk no son los únicos ejecutivos que han expresado públicamente su entusiasmo por la final: el CEO de Apple, Tim Cook, también acudió a Twitter (opens in new tab) para describirla como "uno de los mejores partidos que he visto".

La disposición de Google y Twitter a adaptarse y atender a los aficionados ha contribuido sin duda a que las plataformas se mantengan entre las más eficaces para eventos mundiales como la Copa del Mundo.