La Búsqueda de Google está desplegando sus respuestas generadas por IA, te guste o no

Al parecer, Google está experimentando con sus resultados de búsqueda e intenta añadir vistas generales de IA para más usuarios. Anteriormente, la función se estaba probando para las personas que habían optado por la Experiencia Generativa de Búsqueda de Google (SGE), que les permitiría probar las últimas innovaciones de Google con IA generativa. Google afirma que esta actualización ofrecerá a los usuarios más información y contexto en sus búsquedas.

Los usuarios pueden inscribirse para probar las funciones de búsqueda que Google está probando y sobre las que desea recibir comentarios a través de Search Labs. La experiencia de búsqueda de Google en la que Google ha estado trabajando muestra una respuesta generada por la IA seguida de los resultados de búsqueda habituales a los que estamos acostumbrados. La respuesta generada por la IA estaría precedida por una advertencia muy explícita: "La IA generativa es experimental", y se indicaría visualmente mediante una sección con un fondo de color diferente.

Google también mostrará citas de las fuentes de información de su modelo de IA para darte la respuesta. El usuario puede seguir esas citas y comprobar las fuentes por sí mismo, continuar su búsqueda con otra consulta o examinando los demás resultados, o cambiar la respuesta generada por la IA con las opciones que Google proporciona en la parte inferior de la misma.

Search Engine Land informa de que Google está ampliando las respuestas generadas por IA a más usuarios, aunque no hayan optado por el programa Search Labs. Un portavoz de Google dijo a Search Engine Land que se está probando en un "subconjunto de consultas, en un pequeño porcentaje del tráfico de búsqueda en los EE.UU."

La experiencia de búsqueda experimental se anunció en una entrada del blog de Google Keyword en mayo de 2023, en la que se animaba a los usuarios a adoptar las nuevas funciones de búsqueda basadas en IA. Entre ellas se incluye la búsqueda visual con Google Lens y el uso de múltiples modalidades, es decir, diferentes tipos de datos, como texto e imágenes, para realizar consultas de búsqueda. Google afirma que está progresando en la forma en que podemos buscar, y ahora será capaz de responder a consultas que, según afirma, no era posible responder antes.

El portavoz continuó diciendo que Google quiere "la opinión de los buscadores que no han optado por SGE específicamente", para tener una idea de las impresiones de los usuarios de una población más general de buscadores.

Una vuelta de tuerca a un clásico: ¿a más riesgo, más recompensa?

Puedo entender por qué Google está presionando tanto en este sentido. Microsoft está avanzando a toda máquina para inyectar sus herramientas de IA en múltiples aplicaciones, incluidas muchas aplicaciones clásicas muy queridas. Google sigue muy metido en la carrera de la IA con su reciente lanzamiento del modelo de IA generativa, Gemini.

En este momento, todavía parece una serie muy limitada de pruebas, pero espero que Google amplíe esto a más y más usuarios. Las respuestas de IA generativa me han resultado útiles, especialmente para consultas más largas con más contexto, y disponer de las fuentes es una gran ventaja. Dicho esto, hasta ahora sólo la he utilizado un puñado de veces en lugar de un motor de búsqueda. La forma en que los motores de búsqueda tradicionales, en particular Google Search, muestran actualmente los resultados se ha convertido en la norma del sector, y es bastante clara y directa.

Un cambio así supondría una sacudida considerable del statu quo, y a algunos observadores del sector ya les preocupa que Google esté siendo demasiado persistente con sus esfuerzos por integrar la IA en productos existentes como la Búsqueda de Google. Esto también podría afectar de manera significativa al funcionamiento de los sitios de noticias y medios de comunicación, ya que dependen en gran medida del tráfico procedente de los resultados de la Búsqueda de Google, que probablemente acabarían mucho más abajo en la página.

Los cambios en cosas que se han convertido en elementos básicos de nuestro día a día son casi siempre controvertidos, pero puede que la prueba esté en el pudín y Google tenga razón en que esta será una forma preferible de buscar. La única forma de saberlo es probarlo, y lo está haciendo, pero yo desconfiaría de que se convirtiera en el formato predeterminado de los resultados de búsqueda. Quizá sería mejor que Google optara por este cambio, aunque se mostrara en un lugar destacado, ya que así los usuarios tendrían la opción de probar el nuevo formato. Si los usuarios ni siquiera están dispuestos a probarlo después de que se les ofrezca, también se trata de una información valiosa que Google debería tener en cuenta.