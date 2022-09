La filtración del vídeo unboxing del Pixel 7 Pro nos deja ver el próximo teléfono estrella de Google

The Google Pixel 7 and the Pixel 7 Pro

Ya son muchos los que esperan que el Google Pixel 7 (opens in new tab) y el Google Pixel 7 Pro se lancen en octubre, después de que su existencia se anunciara oficialmente en el Google IO 2022 en mayo, pero se siguen filtrando más detalles sobre estos teléfonos.

Ahora tenemos un breve pero interesante vídeo de unboxing del Pixel 7 Pro para compartir con vosotros. Publicado por Gadgetfull BD (opens in new tab) (según 9to5Google (opens in new tab)), vemos una flamante versión negra del teléfono mientras sale de la caja, con el embalaje que lo rodea y que luego es apartado.

El vídeo de 44 segundos continúa para que podamos ver el logotipo de Google mientras el dispositivo se inicia, y luego aparece la pantalla de configuración del Pixel. Sin embargo, el clip no va más allá de eso, por lo que no podemos ver el software Android 13 funcionando.

Lo que sabemos hasta ahora

Es un clip de unboxing que los fans de los Pixel seguro que quieren ver, pero no es particularmente esclarecedor para contarnos algo más sobre el teléfono que no supiéramos antes. Después de todo, Google ya ha mostrado el diseño del teléfono.

Sin embargo, poder ver el dispositivo real en el mundo real marca la diferencia. Se espera que el Google Pixel 7 Pro se acerque al Google Pixel 6 Pro en términos de tamaño físico, con una pantalla de 6,71 pulgadas en la parte delantera. Al igual que su predecesor, el Pixel 7 Pro también tendrá una configuración de cámara trasera de triple objetivo.

Habrá actualizaciones internas, ya que tanto el Pixel 7 como el Pixel 7 Pro estarán impulsados por el chip Tensor de segunda generación desarrollado por Google y Samsung. En cuanto a las demás especificaciones clave, tendremos que esperar hasta la presentación completa para conocerlas.

Google contra Apple, otra vez

Hay cierto debate sobre cuándo será exactamente el lanzamiento oficial de los Pixel 7 y Pixel 7 Pro: los Pixel anteriores se han lanzado normalmente en octubre, pero ha habido rumores (opens in new tab) de que Google va a lanzar los modelos del 2022 al mercado en septiembre esta vez.

Eso, por supuesto, pondría el lanzamiento del Pixel 7 aún más cerca del lanzamiento del iPhone 14 (opens in new tab). Sabemos que Apple celebrará un evento el 7 de septiembre, y aunque aún no hay confirmación oficial, sería una gran sorpresa que los nuevos iPhones no se presentaran en ese evento.

Parece que este año Apple se está guardando muchas de las actualizaciones clave para los modelos Pro: se ha dicho que tendrán procesadores más rápidos y algunos ajustes importantes de diseño, así como las habituales capacidades adicionales de la cámara.

Aunque diríamos que la serie Pixel de Google está alcanzando al iPhone de Apple en términos de calidad de hardware y software, todavía le queda camino que recorrer, por lo que va a ser intrigante ver en las próximas semanas lo que ambas compañías tienen guardado en la manga.