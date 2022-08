El Google Pixel 7 podría ser presentado en septiembre, en vez de en octubre

Contamos con que los Google Pixel 7 (opens in new tab) sean presentados dentro de poco, y ahora hay nuevas pruebas de ello. Parece que el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro han aparecido listados en la base de datos de la FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones).

Los dispositivos suelen aparecer ahí cuando les queda muy poco tiempo para ser lanzados al mercado (la aparición de los Pixel 7 ha sido descubierta por 9to5Google (opens in new tab)). Más concretamente, normalmente esto apunta a que la presentación será en un plazo de un mes, lo cual sugiere que la nueva gama de móviles de Google podría presentarse a mediados de septiembre. Además, eso es lo que pasó con el Pixel 6 (opens in new tab) y el Pixel 6 Pro (opens in new tab); que fueron lanzados un mes después de que aparecieran en la base de datos de la FCC.

El Pixel 6 fue presentado en octubre, pero parece que su sucesor podría adelantarse este año. Lo mejor es que además de sugerir un lanzamiento inminente de estos teléfonos, estos listados también nos proporcionan algunos detalles sobre los Pixel 7.

Dicho eso, la verdad es que en este caso no nos dicen mucho, pero sí que se sugiere que el Google Pixel 7 Pro contará con UWB (banda ultra ancha), mientras que el Pixel 7 estándar no.

Para aquellos a los que nos les diga mucho este concepto, la banda ultra ancha es una tecnología inalámbrica que permite un posicionamiento y un seguimiento extremadamente precisos de la ubicación de los dispositivos. Esta es la tecnología que utilizan, por ejemplo, los AirTags de Apple (opens in new tab), y en el Pixel 6 Pro se utiliza para la función Nearby Share, que permite compartir contenido con dispositivos cercanos. Aunque, curiosamente, se puede usar Nearby Share con dispositivos que no cuentan con UWB, por lo que no es un componente esencial.

Actualmente, el Google Pixel 6 Pro es el único móvil Pixel que cuenta con esta banda ultra ancha, y parece que la compañía seguirá esta tendencia de que sea una característica exclusiva para los modelos Pro cuando lance la nueva gama Pixel 7. Al menos será así si la información de la FCC está en lo cierto, lo cual es muy probable ya que es una web oficial.

El listado de la FCC no nos revela mucho más, aunque sí que mencionan ciertas cosas que no nos sorprenden, como que los móviles contarán con Wi-Fi y Bluetooth, y que habrá unas versiones de los teléfonos que ofrecerán conectividad 5G mmWave y sub-6GHz, y otras que solo serán compatibles con sub-6GHz. Esos protocolos se refieren a los distintos rangos de frecuencias del 5G, y es posible que las versiones de los Pixel 7 con mmWave solo se comercialicen en aquellos países en los que esta tecnología esté más extendida.

Si bien como siempre decimos, no podemos saber a ciencia cierta si la información de esta filtración está en lo cierto, la verdad es que los datos que aporta la FCC suelen ser correctos. Por suerte, es posible que lo sepamos dentro de poco, ya que como muy tarde esperamos que los móviles se lancen en octubre (o en septiembre si esta filtración ha acertado).

La limitación de la UWB a un solo modelo indica que Google no planea hacer mucho con esta tecnología

Si estabas pensando en comprarte el Pixel 7 estándar, probablemente no te pierdas mucho solo porque no cuente con UWB, ya que Google de momento no hace uso de tecnología para casi nada.

Aunque es posible que eso cambie en un futuro, el hecho de que la compañía mantenga esta tecnología como exclusiva para sus modelos Pro, sugiere que todavía no tiene nada importante planeado para aprovecharla, porque sino lo lógico sería que no la limitaran.

En definitiva, el hecho de que el Pixel 7 que elijas soporte o no la banda ultra ancha (UWB), no debería afectarte a la hora de elegir un modelo u otro.