La fecha de estreno de Batman en streaming es revelada accidentalmente por la propia HBO

La fecha de estreno de The Batman en streaming se ha filtrado por accidente, y llegará a HBO Max mucho antes de lo que esperábamos, como demuestra el hecho de que la propia HBO haya colgado (y eliminado rápidamente) la fecha de estreno de la película en streaming en su propia web.

Según Deadline, The Batman se estrenará en HBO Max el 19 de abril, seguido de cerca por el estreno en la red de cable de HBO unos días después, el 23 de abril. Eso es, más o menos, un mes y medio después de la fecha de estreno en cines de The Batman, el 4 de marzo del 2022.

The Batman sigue funcionando muy bien en la taquilla y se espera que pronto supere la friolera de 500 millones de dólares en recaudación en taquilla, superando fácilmente su presupuesto estimado de unos 200 millones de dólares.

No es solo un éxito comercial, ya que The Batman tiene actualmente una calificación media de 8,4 en IMDb, lo que la convierte en una de las películas de DC mejor valoradas desde la trilogía del Caballero Oscuro dirigida por Christopher Nolan, superando a películas medianas como Batman v Superman y Wonder Woman 1984.

The Batman, en la que Robert Pattinson se pone en la piel del cruzado de la capa, no será un proyecto aislado, ya que la serie de televisión El Pingüino también llegará a HBO Max, en la que Colin Farrell retomará su papel como el excéntrico villano.

¿Llega The Batman a HBO Max demasiado pronto?

Aunque pueda parecer que el estreno de The Batman en HBO Max es un poco prematuro, en realidad no es algo fuera de lo normal para un proyecto de Warner Bros. Jason Kilar, director general de WarnerMedia, ha confirmado previamente que los estrenos en salas de cine de Warner Bros a lo largo del 2022 y más allá aterrizarán en HBO Max aproximadamente 45 días (más o menos) después de su debut cinematográfico.

Esto significa que es probable que las próximas películas de Warner Bros como Black Adam y Aquaman y el Reino Perdido también se incluyan en HBO Max poco después de su estreno en cines, suponiendo que los planes de lanzamiento no cambien repentinamente por parte de WarnerMedia.

Si bien es cierto que ni WarnerMedia ni HBO han hecho comentarios sobre la fecha de estreno de The Batman en streaming, la fecha del 19 de abril coincide con la mencionada brecha de mes y medio entre el cine y la tele. Por lo tanto, nos sorprendería que esa fecha no fuera exacta o se retrasara.