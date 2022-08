Huawei tiene un plan para robarle al iPhone 14 la corona de "mejor teléfono con cámara"

Aunque el iPhone 14 (opens in new tab) puede ser el teléfono más importante que saldrá a la venta próximamente, puede que no sea el mejor; acabamos de enterarnos de que el Huawei Mate 50 se va a presentar literalmente el día antes que lo más nuevo de Apple.

Esto viene de la propia Huawei, que ha confirmado la noticia a través de la plataforma de medios sociales chinos Weibo (opens in new tab). Esto solo sugiere que el lanzamiento es sólo en China, pero podríamos ver la disponibilidad global proporcionada en los próximos meses.

Este teléfono llega... tarde, por decir algo. Solíamos ver los teléfonos de la serie P de Huawei a principios de cada año y los Mate a finales, pero después de la serie 40 en el 2020, el Huawei P50 no salió a la venta hasta enero del 2022, y se rumoreaba que el Mate 50 se había cancelado.

No sabemos exactamente qué aparecerá, más allá del Mate 50, ya que si bien es probable que veamos un dispositivo estándar y otro Pro, algunas filtraciones creen que también podrían aparecer versiones económicas y superpremium.

Un aspirante a mejor teléfono con cámara

Los teléfonos de Huawei son conocidos por ser teléfonos con una gran cámara (opens in new tab), y la compañía suele estrenar nuevas características innovadoras para darles la ventaja sobre rivales como Samsung, Google y, lo que es más relevante para este artículo, Apple.

En particular, es probable que veamos que los teléfonos Mate 50 vienen con una cámara principal mucho mejor que la del iPhone 14, ya que Huawei ha utilizado anteriormente sensores RYYB que, para acortar la jerga tecnológica, son mejores para capturar más luz y color que el RGB que tienen la mayoría de los teléfonos.

Además, es probable que veamos también un mejor zoom fotográfico: ningún iPhone ha tenido un zoom óptico superior a 3x, mientras que el Mate 40 Pro tenía 5x, y otros teléfonos de la marca han llegado a los 10x.

Hay que reconocer que estamos especulando sobre dos teléfonos que aún no han sido lanzados, por lo que no podemos asegurar si el Huawei Mate 50 o el iPhone 14 serán mejores para la fotografía (o en general). Probaremos ambos cuando podamos, pero es de esperar que ambos se abran paso en nuestra lista de los mejores teléfonos (opens in new tab).