Horizon Forbidden West es tan grande que necesita dos discos en PS4

Horizon Forbidden West ya está a la venta, pero si te haces con una copia física de la próxima aventura de Aloy en una tienda tradicional, puede que te encuentres con una sorpresa.

La versión de PS4 de Horizon Forbidden West no viene en uno, sino en dos discos, dividiendo el enorme juego de mundo abierto de 97GB entre ambos.

La versión para PS5, descubierta por un usuario de Twitter, es como siempre: requiere un solo disco para jugar.

Aunque a menudo se considera un vestigio del pasado, no es raro que los grandes títulos de hoy en día que requieren mucho espacio de almacenamiento se dividan en varios discos. Los 100GB de Red Dead Redemption 2 se repartieron en dos, al igual que The Last of Us 2.

Ambos títulos, como presumiblemente es el caso de Horizon Forbidden West, requerían dos discos para instalarse, pero solo uno para jugar. Una vez que has transferido los datos de los juegos a tu disco duro, solo necesitas el "disco de juego" para arrancarlos y ejecutarlos.

Horizon forbidden west Box ArtIncludes 2 DISCS 97Gb minimum#HorizonForbiddenWest #ps5 pic.twitter.com/NSentW0UfMFebruary 13, 2022 See more

El Ultra HD Blu-ray de PS5 demuestra su valor

Entonces, ¿por qué la versión de PS5 de Horizon Forbidden West solo requiere un disco? Como era de esperar en la próxima generación de consolas, las mejoras de hardware hacen que no sean necesarios dos discos.

La unidad de disco de la PS5 puede leer discos Ultra HD Blu-ray, que tienen una capacidad máxima de almacenamiento de 100GB. La PS4, por su parte, solo es compatible con discos Blu-ray estándar. Tienen un tamaño de almacenamiento inferior, de aproximadamente 50 GB, lo que significa que los juegos más grandes, como Horizon Forbidden West, tienen que repartirse entre dos de ellos. Ni que decir tiene, si has comprado la edición digital de PS5, tu consola no podrá leer ningún disco.

Además del espacio de almacenamiento adicional, muchos juegos de PS5 requieren menos gigabytes que sus versiones de PS4. Gracias a la tecnología de compresión propia de Sony, Kraken, los juegos de nueva generación pueden desarrollarse para consumir menos espacio de tu SSD. Subnautica, por ejemplo, requiere 14 GBde espacio en PS4, pero solo 3,5GB en PS5. Sin embargo, no parece que esa tecnología de compresión se haya implementado en este caso, ya que Horizon Forbidden West exige un gigabyte más en PS5. Pero la posibilidad se mantiene para futuros lanzamientos.