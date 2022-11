HBO confirma de forma oficial la fecha de estreno de la serie The Last of Us... tras filtrarla en un desliz

HBO ha anunciado oficialmente la fecha de estreno de su serie The Last of Us.

La primera temporada de esta esperada adaptación del videojuego, que cuenta con nueve capítulos, se estrenará en HBO Max el domingo 15 de enero de 2023.

La plataforma ha confirmado la fecha de estreno un día después de que la propia HBO Max desvelara con un desliz esta fecha antes de lo esperado, ya que mostró la fecha en la descripción de la próxima serie.

To the edge of the universe and back. #TheLastOfUs premieres January 15 on HBO Max. pic.twitter.com/O9EZ73MVXrNovember 2, 2022 See more

La serie The Last of Us de HBO , que es una adaptación que cuenta con gran presupuesto del juego para PlayStation desarrollado por Naughty Dog, también incluirá elementos de su secuela, The Last of Us 2. Además, según ha dicho el director de la serie, Neil Druckmann, la serie ocasionalmente "se desviará en gran medida" del material original.

La sinopsis oficial de la serie de HBO dice lo siguiente: "Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna, el superviviente Joel debe sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir".

Como ya sabréis, el actor encargado de dar vida a Joel es ni más ni menos que Pedro Pascal, el Mandalorian (opens in new tab), mientras que Bella Ramsey, de Juego de Tronos, será Ellie.

También se ha confirmado la participación de Merle Dandridge, Nick Offerman, Gabriel Luna, Storm Reid, Anna Torv y Nico Parker. Por otra parte, los actores de voz originales de The Last of Us, Troy Baker y Ashley Johnson, que ponen voz a Joel y Ellie en el juego, también aparecerán de alguna manera.

Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretarán a Joel y Ellie, respectivamente (Image credit: HBO)

Todavía no se ha confirmado cuántas temporadas tiene previstas HBO para la serie. Sin embargo, Troy Baker ha insinuado una vaga ventana de "tres, cuatro temporadas", diciendo que son las necesarias para que los hilos de la historia del juego se ajusten a un ritmo adecuado, en lugar de limitar la historia a una única y apresurada temporada.

"Creo que, por episodios, se puede contar esta historia de forma mucho más eficaz, porque intentar condensar esa experiencia de 16 horas en unas pocas horas es imposible...", dijo Baker en una entrevista con GameSpot (opens in new tab). "Creo que poder hacerlo por episodios y decir: 'Haremos esto durante, digamos, tres o cuatro temporadas' y poder contar así la historia del juego, supone una gran oportunidad para que más gente lo experimente".

HBO ha hecho alguna referencia a "futuras temporadas" más allá de una primera temporada, aunque lo más seguro es que, tal y como suele pasar, cualquier continuación dependa del éxito de la serie.