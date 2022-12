Google Chrome realiza una actualización crucial para mantenerte seguro

Un reciente cambio en el código (opens in new tab) de Google Chrome ha descubierto una función actualizada que hará que el popular navegador web impida automáticamente las descargas inseguras desde sitios HTTP.

Anteriormente la norma, muchos sitios HTTP se han actualizado para utilizar el cifrado HTTPS en un esfuerzo por proteger la gran cantidad de datos que compartimos sobre nosotros mismos en la web.

Google, que ahora es la opción preferida, ya ha implementado una serie de cambios que permiten a sus usuarios recuperar y compartir datos de forma más segura.

Chrome: HTTP y HTTPS

Uno de estos cambios es la reciente introducción de la opción "Usar siempre conexiones seguras", que indica a Chrome que actualice los sitios de conexión HTTP a HTTPS. Los sitios antiguos que son sólo HTTP también muestran una advertencia de "No seguro" en la barra de direcciones.

El cambio en el código detectado por 9To5Google (opens in new tab) indica que ahora el conmutador advertirá a los usuarios de que no descarguen nada desde una conexión HTTP. Anteriormente, los usuarios de Chrome recibían una notificación cuando un sitio web HTTPS descargaba un archivo en formato HTTP, lo que se conoce como contenido mixto.

En consonancia con la naturaleza de un botón de conmutación, servirá sobre todo como una advertencia de que la prevención completa, permitiendo a los usuarios seguir utilizando la web como lo necesitan, que en algunos casos todavía puede implicar una conexión HTTP menos segura.

Es poco probable que la actualización aparezca en Chrome 111, previsto para marzo del 2023, a modo de prueba, pero bien podría formar parte de la próxima versión de la compañía a finales de año.

El compromiso de Google con su navegador, ya sean mejoras de seguridad u otras características como los recientemente anunciados modos de ahorro de memoria y energía, es aplaudido entre los internautas, hasta el punto de que ahora representa dos tercios (66%) de todos los navegadores de escritorio instalados según StatCounter (opens in new tab).

Microsoft Edge y Safari de Apple le siguen de lejos en segundo y tercer lugar, representando alrededor del 11% y el 10% del mercado de navegadores de escritorio respectivamente.