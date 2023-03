Este teléfono Xiaomi se carga por completo en menos de 5 minutos a 300W

Si odias tener que esperar a que tu teléfono se cargue, Xiaomi puede ser la marca para ti. En una demostración recién publicada, el fabricante chino de teléfonos ha mostrado cómo uno de sus teléfonos pasa de cero a carga completa en menos de cinco minutos.

En el MWC 2023 (opens in new tab) (la gran feria de tecnología móvil que se celebra en Barcelona) hemos conocido un montón de nuevos gadgets telefónicos. OnePlus ha mostrado un sistema de refrigeración líquida móvil, Motorola y Bullit están llevando las funciones de teléfono por satélite a (casi) todos los smartphones, y ahora Xiaomi ha demostrado las impresionantes capacidades de carga de 300W.

En un nuevo vídeo, Xiamoi ha recuperado su corona de tener la tecnología de carga de teléfonos más rápida mostrando un Redmi Note 12 Pro Plus modificado que se carga completamente en apenas nada de tiempo mediante un nuevo cargador de 300W. Alcanzó el 25% en un minuto y 15 segundos, el 50% en dos minutos y 12 segundos, y el 100% en cuatro minutos y 54 segundos.

Ahora bien, como habrás podido comprobar, este logro hay que matizarlo. Entre las modificaciones introducidas en el teléfono se incluye el hecho de que la capacidad máxima de su batería es menor de lo normal, ya que se ha reducido de los 5.000mAh habituales a 4.100mAh. Así que puede que se cargue más rápido, pero no durará tanto. Es más, si el dispositivo no tiene un control térmico adecuado, la carga a 300W podría dañar la batería, lo que afectaría aún más a su capacidad máxima.

Otra cosa a tener en cuenta es que la fuente de alimentación del cargador fue capaz de emitir 280-290W de forma bastante constante durante el 90% del proceso de carga. La mayoría de las tomas de corriente deberían cubrir este porcentaje, aunque si viajas en transporte público, utilizas un pack de recarga o dependes de una fuente que no pueda llegar a esa potencia, es posible que no puedas recargar tu móvil tan rápidamente.

Por último, no sólo el teléfono modificado no está a la venta, sino que actualmente no se sabe si el cargador de 300W de Xiaomi estará disponible para el público en breve. Así que, aunque en teoría puede ofrecerte velocidades de carga ultrarrápidas, en realidad puede que te quedes con sólo 120W (lo que no está nada mal, para ser justos).

Dicho esto, ahora que Xiaomi ha demostrado que este tipo de carga es posible, es probable que no pase mucho tiempo antes de que veamos la carga de 300W disponible en los móviles que realmente podemos comprar. Tendremos que esperar y ver qué pasa, pero por lo que parece, los días de esperar horas a que nuestros teléfonos se recarguen están a punto de terminar.