Este es el primer vistazo al villano de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miles Morales atraviesa un portal interdimensional en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sony ha revelado el primer vistazo al villano de Spider-Man: Across the Spider-Verse, y suena claramente formidable.

En el panel de Spider-Man: Across the Spider-Verse, que tuvo lugar durante el Festival de Cine de Annecy 2022, Sony confirmó que La Mancha (The Spot), un adversario de Spider-Man y Daredevil en los cómics de Marvel, será el principal antagonista de la película. Además, Sony reveló que Jason Schwartzman (Fargo, The Darjeeling Limited) pondría la voz a La Mancha en la secuela animada.

Para que los asistentes a Annecy puedan ver a La Mancha en acción, durante la presentación se publicó una imagen fija del supervillano luchando contra Miles Morales (Shameik Moore) y Spider-Gwen (Hailee Steinfeld). Mira el tuit de abajo para ver más, que muestra que La Mancha estará equipada con su familiar traje blanco y negro en la película de superhéroes (opens in new tab):

Meet The Spot, Miles Morales's most formidable foe yet, as debuted at #AnnecyFestival. He is voiced by Jason Schwartzman. 🕳 See him in action in Spider-Man: Across the #SpiderVerse, in theaters June 2, 2023.

Para los que no sepan mucho sobre La Mancha, es un villano cuyo cuerpo está cubierto de portales interdimensionales. Estos permiten a La Mancha atravesar el multiverso Marvel a voluntad, viajando a diferentes líneas temporales para cometer crímenes antes de escapar sin problemas de las autoridades. También puede hacer aparecer portales de la nada y transportar personas u objetos a cualquier lugar. Parece que los Spiders de la película tendrán un digno adversario al que enfrentarse.

Across the Spider-Verse explorará el multiverso con más detalle que su predecesora, Into the Spider-Verse. Con los viajes interdimensionales como parte clave de la trama, un enemigo amenazante como La Mancha es ideal para la segunda entgrega cinematográfica de Miles Morales.

Además de la contratación de Schwartzman, Sony ha anunciado/confirmado otros actores de voz para su próximo proyecto. El estudio ha revelado que Issa Rae (Insecure) pondrá voz a Jessica Drew (alias Spider-Woman) en la secuela, confirmando así los rumores de hace meses de que Rae había sido contratada para interpretar a uno de los personajes favoritos de los fans.

Por su parte, Shea Wigham (Boardwalk Empire, la serie Fast and Furious) interpretará al capitán George Stacey, padre de Gwen y jefe de policía de Nueva York. Por último, Jorma Taccone pondrá voz al villano Adrian Toomes, alias El Buitre.

El trío se une a Moore y Steinfeld, así como a Oscar Isaac (Moon Knight, Dune), que pondrá voz a Miguel O'Hara/Spider-Man 2099, en Across the Spider-Verse. También se espera que regrese Jake Johnson, que interpretó a Peter B. Parker/Spider-Man en la primera película.

Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará en exclusiva a los cines el 2 de junio de 2023. Una secuela, actualmente titulada Beyond the Spider-Verse, también se lanzará en marzo del 2024.

¿Quién es La Mancha, el personaje de Jason Schwartman en Across the Spider-Verse?

Miles y Gwen se llevarán una sorpresa con la llegada de La Mancha (Image credit: Sony Pictures Animation)

¿Necesitas más información sobre La Mancha? Para eso estamos.

La Mancha debutó en Spectacular Spider-Man #97 en diciembre del 84. De nombre real Jonathan Ohnn, La Mancha comenzó su vida como un científico que trabajaba para Wilson Fisk/Kingpin. Kingpin contrata a Ohnn para intentar replicar los niveles de radiación del superhéroe conocido como Capa, para que Kingpin pueda imitar los poderes de teletransporte de Capa.

Tras realizar varios experimentos, Ohnn consigue crear un portal negro y circular hacia otro reino. Al atravesarlo, Ohnn se encontró en una dimensión ingrávida con un número aparentemente infinito de puertas a otros mundos y universos. Finalmente, Ohnn encontró el camino de vuelta a su línea temporal, pero su cuerpo se había transformado tras su breve visita al lugar sin nombre. En concreto, su cuerpo estaba ahora cubierto de manchas negras, lo que permitió a Ohnn viajar a realidades alternativas y convertirse en un supervillano por derecho propio.

Con la capacidad de abrir numerosos portales a voluntad, el ataque principal de La Mancha consiste en utilizar estos portales para golpear, patear o lanzar objetos a sus enemigos desde ángulos inesperados y a grandes distancias. La Mancha no posee ningún otro superpoder, pero es más que un rival para la mayoría de los Spider-Men.

¿Por qué? Porque las firmas energéticas interdimensionales de la Mancha no pueden ser captadas por el sentido arácnido de Spider-Man o de cualquier otro héroe similar. Por lo tanto, la Mancha tiene la clara ventaja de poder lanzar ataques por sorpresa contra Spider-Man, lo que obliga al trepamuros a idear planes inusuales para combatir a este particular enemigo. Miles Morales, Spider-Gwen y compañía tendrán que elaborar un plan creativo para enfrentarse a La Mancha en Across the Spider-Verse.

Si quieres ver más contenido de Marvel, consulta nuestra guía sobre cómo ver las películas de Marvel en orden