Estas son las 3 cosas que nos faltan por saber de la gama Samsung Galaxy S22

Llegados a este punto, ya nos falta muy poco por saber sobre la gama Samsung Galaxy S22, siempre y cuando todas las filtraciones que ha habido estén en lo cierto.

Ha habido innumerables filtraciones sobre los Galaxy S22, y han desvelado los móviles prácticamente al completo, y aunque las primeras informaciones a menudo se contradecían ya que afirmaban distintas especificaciones o características, lo cierto es que en esta recta final antes del gran lanzamiento del 9 de febrero, se podría decir que todas las filtraciones coinciden. Por lo tanto, no creemos que Samsung nos pueda sorprender demasiado cuando finalmente presente los Galaxy S22.

Dicho esto, sí que hay algunos detalles que nos faltan por conocer, o que no tenemos muy claros, ya sea porque no se han filtrado, o porque consideramos que no han sido fuentes fiables, o que no hay una afirmación única que coincida en muchas filtraciones y que por eso tenga más peso que las demás.

Con eso en mente, hemos reunido en este artículo las tres cosas más importantes que tendremos que averiguar el 9 de febrero de mano de Samsung.

1. Cuándo se pondrán a la venta los Galaxy S22

No es lo mismo la fecha de presentación, que es el día en el que una compañía muestra por primera vez su nuevo dispositivo, que la fecha en la que un nuevo producto realmente se pone a la venta.

Tenemos claro que la gama Samsung Galaxy S22 se presentará el 9 de febrero. ¿Por qué? Pues porque Samsung ha confirmado que el 9 de febrero a las 16:00 celebrará el evento Galaxy Unpacked, y que ese día presentarán su nueva serie Galaxy S. Si bien es verdad que no han concretado que sea el S22, lo cierto es que en la propia web de Samsung hay un clip junto al anuncio del evento donde se aprecia claramente un "22", seguido por una "S".

La incógnita que estamos comentando en este primer punto, es cuándo podrás realmente tener uno de los nuevos Galaxy S22 en tus manos. Respecto a esto, ha habido al menos una filtración que ha afirmado que será el día 24 de febrero cuando los móviles lleguen a las tiendas. Sin embargo, en ese caso también dijeron que se presentarían el 8 de febrero, cosa que ahora sabemos que no es así, ya que será un día más tarde (el 9).

De aquí cabe deducir que tal vez sea el día 25 de febrero cuando los Galaxy S22 se pongan a la venta. Esta es una fecha que además se ha sugerido en otras filtraciones, y lo cierto es que encaja con lo que hemos visto en años anteriores respecto al tiempo que pasa entre la presentación y la puesta en venta.

Pero, ¿qué pasa? Pues para añadir más confusión a este tema, en los últimos días ha habido dos filtraciones distintas que hablan de que la gama Samsung Galaxy S22 sufrirá de problemas de disponibilidad después de su presentación, y que si bien al parecer podrás reservar los móviles desde el mismo día 9 de febrero, tal vez tengas que esperar un mes para recibir tu nuevo Galaxy S22, o en el caso de la primera filtración, hasta tres meses en el caso del Galaxy S22 Ultra.

Según una de esas dos filtraciones, que proviene del filtrador Jon Prosser, el Samsung Galaxy S22 y el Galaxy S22+ no llegarán a las tiendas hasta el 11 de marzo, mientras que el Samsung Galaxy S22 Ultra estará disponible a partir del 25 de febrero.

Por lo tanto, una de las 3 grandes cosas que todavía no tenemos claras y que esperamos averiguar en el evento de Samsung el 9 de febrero, es cuándo podremos realmente comprar los Galaxy S22.

2. La velocidad de carga de los Galaxy S22

¿A qué velocidad se podrán cargar los Samsung Galaxy S22? Ya hemos escuchado varias veces que el Galaxy S22 Ultra podría soportar una velocidad de carga de hasta 45W (por cable), pero también hay otras fuentes que han dicho que todos los móviles de la gama estarían limitados a 25W.

También se ha dicho que el Samsung Galaxy S22 + se podrá cargar a 45W, aunque han sido menos filtraciones las que han sugerido eso que las que han apuntado al S22 Ultra. Por otro lado, no se ha hablado mucho de la velocidad de carga del Galaxy S22 estándar.

Por lo tanto, no hay suficiente cantidad de filtraciones que coincidan en el aspecto de las velocidades de carga de la gama Samsung Galaxy S22, y por eso la cosa no está clara.

Y ya ni entremos a hablar de qué pasará con la carga inalámbrica. Si bien hay pruebas de que Samsung está trabajando en un cargador inalámbrico de 25W, no sabemos si estará destinado a los Galaxy S22.

Por dar un poco de contexto, todos los móviles de la gama Galaxy S21 de 2021 soportan una velocidad por cable de 25W, e inalámbrica de 15W. Desde luego que ojalá este año haya mejoras en este aspecto, ya que en comparación con la competencia, Samsung se queda muy atrás, pero no hay garantías de que esto pase.

3. ¿Cuánto almacenamiento tendrá el Samsung Galaxy S22 Ultra?

Si bien casi todas las filtraciones coinciden en el hecho de que el Samsung Galaxy S22 y el Galaxy S22+ estarán disponibles con dos opciones de almacenamiento: 128GB y 256GB, lo cierto es que la cosa no está tan clara en el caso del Samsung Galaxy S22 Ultra.

Algunas fuentes apuntan a que se podrá elegir entre 256GB y 512GB de capacidad en el modelo superior de la gama, pero hay al menos una que ha sugerido que también habrá una versión con 128GB.

Pero eso no es todo, porque también se ha hablado de una variante del Galaxy S22 Ultra con 1TB de almacenamiento en más de una ocasión. Esa sería una gran mejora respecto al Samsung Galaxy S21 Ultra, y tendría lógica ya que seguramente el Galaxy S22 Ultra permita grabar en 8K, y eso ocupa mucho espacio.

Cabe señalar que, según se ha dicho, es posible que en caso de existir esa variante de 1TB, podría lanzarse más tarde que los demás modelos, por lo que tal vez no lo anuncien el 9 de febrero.