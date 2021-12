El Samsung Galaxy S22 Ultra podría tener el mismo almacenamiento que el iPhone 13 Pro según esta filtración

Una nueva información ha salido a la luz, que sugiere que el modelo superior de la próxima gama Samsung Galaxy S22, es decir, el Galaxy S22 Ultra, estará disponible en una variante que cuenta con 1TB de almacenamiento.

La filtración proviene de la fiable página de fans SamMobile, donde han afirmado que ha llegado a sus oídos que el S22 Ultra estará disponible con esta gran capacidad.

Con el lanzamiento de la nueva gama Galaxy S22 a la vuelta de la esquina; se espera en febrero, esperamos ver más filtraciones de este tipo en las próximas semanas, ya que al fin y al cabo, Samsung quiere mantener su liderazgo como la marca de móviles más grande del mundo.

La ausencia de una variante con un 1TB de almacenamiento ha sido algo sorprendente y en cierta manera decepcionante desde el Galaxy S10 Plus en 2019, ya que si bien no son muchas las personas que optarían por esta cantidad de almacenamiento, lo cierto es que desde que quitaron la ranura microSD para poder ampliar la capacidad del teléfono en la gama Galaxy S21, los consumidores esperaban que al menos hubiera disponibles variantes con más almacenamiento, pero no fue así.

¿1TB es suficiente?

Más sorprendente todavía fue el hecho de que Apple lanzara una versión de su iPhone 13 Pro con 1TB, ya que de esta forma superaban a su rival surcoreano, y además demostraron que sí que hay mercado para aquellos que quieren hacer muchos vídeos en alta calidad.

Si los Galaxy S22 de Samsung no tienen ranura de microSD, y por lo tanto no se puede expandir el almacenamiento, la pregunta lógica es: ¿será suficiente con 1TB de capacidad? Lo cierto es que la mayoría de las personas nunca llegarán a utilizar 1TB de almacenamiento, eso es muchísimo, por mucho que uses la cámara o descargues aplicaciones.

Como lo más seguro es que el Galaxy S22 Ultra sea capaz de hacer vídeos en 8K, tiene toda la lógica del mundo que lo vendan con un almacenamiento de 1TB, y todavía está por ver si algún modelo más de la gama vendrá con la opción de esa capacidad, y si el Ultra de 1TB estará disponible en varios colores.

Sería una pena que Samsung se limitara a ofrecer la opción de 1TB tan solo en el modelo de color negro, ya que estaría desperdiciando un gran punto de venta, y más teniendo en cuenta que normalmente serán los creativos los que escojan esta gran capacidad, y a estos les gustan más los colores llamativos.