¿El Samsung Galaxy S22 tendrá ranura para tarjetas microSD?

El Samsung Galaxy S21 Plus

Una ranura para tarjetas microSD es una característica que muchos compradores aprecian mucho, y aun así, parece que si bien tradicionalmente era algo que veíamos en casi todos los móviles, cada vez es menos habitual. Esto incluye a los teléfonos de Samsung, por lo que es normal que mucha gente se pregunte si la gama Samsung Galaxy S22 tendrá esta ranura o no.

Tener una ranura para tarjeta microSD significa que es posible ampliar el almacenamiento, lo cual puede ser muy útil, ya que es normal que antes o después el almacenamiento interno incluido en un móvil se llene.

También es cierto que tiene algunas desventajas, por ejemplo, este almacenamiento procedente de la tarjeta microSD suele ser más lento que el interno, y además el hecho de poner esta ranura en un móvil quita espacio que podrían ocupar otros componentes.

Es posible que esta sea la razón por la que muchas compañías hayan dejado de poner una en sus teléfonos, pero... ¿qué hará Samsung con los Galaxy S22? Si bien todavía no podemos saberlo con seguridad, ya podemos hacernos una idea de qué pasará en este sentido, y os lo contamos a continuación.

La situación de Samsung con las tarjetas microSD

Si nos fijamos en el historial de Samsung, no parece probable que ningún móvil de la gama Galaxy S22 cuente con una ranura microSD.

Ninguno de los modelos de la gama Samsung Galaxy S21 cuenta con ranura microSD, y tampoco el Samsung Galaxy Note 20 estándar tiene una (aunque el Galaxy Note 20 Ultra sí). La tendencia de no poner ranura microSD en los móviles es algo bastante reciente; todos los Galaxy S20 sí que la tenían, al igual que la mayoría de teléfonos anteriores de la compañía.

Por lo tanto, es probable que Samsung decida volver a lo de antes, y vuelva a poner ranuras microSD en sus móviles, aunque también es verdad que cuando una característica así es retirada, no suele volver, y más si la mayoría de empresas de la industria siguen la misma tendencia.

El Samsung Galaxy S20 tiene ranura microSD (Image credit: Future)

¿Qué dicen los rumores y las filtraciones?

De momento, no ha habido ninguna filtración que haya sugerido que algún teléfono de la gama Samsung Galaxy S22 tendrá una ranura para tarjetas microSD. Como no esperamos que estos móviles se lancen hasta enero o febrero, o incluso más tarde, todavía hay tiempo para que surjan rumores sobre la ranura microSD, aunque no tenemos muchas esperanzas.

Eso, junto con la ausencia de una ranura de este tipo en toda la gama Galaxy S21, parece apuntar a que es muy poco probable que la gama Samsung Galaxy S22 cuente con una.

¿Necesita al gama Samsung Galaxy S22 una ranura microSD?

Llegados a este punto, merece la pena reflexionar sobre si es realmente necesario que la gama Samsung Galaxy S22 tenga un ranura microSD. Lo cierto es que es algo muy subjetivo, pero según los rumores los Galaxy S22 contarán con la misma capacidad de almacenamiento interno que la gama predecesora, la Galaxy S21.

Esto significa que habrá variantes de Galaxy S22 estándar y Plus con 128GB y con 256GB, pudiendo optar también por 512GB en el modelo superior, el Galaxy S22 Ultra.

Para la mayoría de la gente, esto es almacenamiento más que suficiente, pero hay personas que necesitan todavía más capacidad.

También es una pena que, si las filtraciones están en lo cierto, los modelos estándar y Plus no ofrezcan la misma cantidad de almacenamiento que el Ultra, que además no lo hayan aumentado respecto a sus predecesores, y que ningún modelo ofrezca 1TB de capacidad (tal y como encontramos en el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max).

Un almacenamiento de 1TB sí que justifica la ausencia de una ranura microSD. Pero claro, las variantes con esa capacidad también cuestan mucho dinero, por lo que un móvil con menos almacenamiento interno pero con ranura microSD es una alternativa más económica.

Por lo tanto, en este sentido, una ranura microSD sería útil en la gama Samsung Galaxy S22, aunque lo más probable es que no tenga.