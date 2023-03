Es oficial: los Oppo Find X6 y la Oppo Pad 2 se lanzarán en unos días

Si eres de los que estaba esperando el lanzamiento del Oppo Find X6 (opens in new tab), no tendrás que esperar mucho más, ya que Oppo ha confirmado que anunciará la serie Find X6 el 21 de marzo.

Así lo han comunicado directamente en la tienda online de Oppo, donde también han desvelado que en el mismo evento veremos la Oppo Pad 2.

Dicho esto, dado que este lanzamiento sólo se ha anunciado en sitios chinos, es probable que estemos antes un evento de presentación exclusivo para China, lo que significa que todavía habrá que esperar más para poder comprar estos dispositivos en otras partes del mundo, incluida España. De hecho, tal y como os contamos hace muy poco, según una filtración reciente es posible que el Oppo Find X6 Pro no se lance nunca a nivel internacional.

(Image credit: Oppo)

Aun así, al menos conoceremos todas las especificaciones el 21 de marzo, ya que el evento comenzará a las 14.00 hora china, es decir, a las 7 de la mañana en España.

Recuerda que no te preocupes por estar siguiendo el evento chino, ya que aquí en TechRadar te contaremos todos los detalles poco después del lanzamiento.

Además de compartir la fecha del anuncio, Oppo también ha revelado una imagen del Oppo Find X6 Pro, mostrando una gran cámara circular. Solo se ve una parte, pero es suficiente para distinguir una lente cuadrada, que seguramente es una cámara periscópica para zoom óptico de larga distancia.

También se puede ver el inicio de lo que casi con toda seguridad es la marca Hasselblad, así que es de esperar que las cámaras sean ajustadas en colaboración con la famosa empresa de cámaras.

El diseño coincide perfectamente con las imágenes del teléfono filtradas anteriormente, y también se puede ver que, junto con otros colores, estará disponible en un acabado de cuero marrón o con un efecto que imite al cuero.

(Image credit: Oppo)

La Oppo Pad 2 también aparece en la foto, y se muestra con más detalle, luciendo un diseño muy parecido a la OnePlus Pad, con un bloque de cámara circular en la parte trasera. Las similitudes en el diseño no son ninguna sorpresa, ya que OnePlus y Oppo son empresas hermanas, y a menudo comparten tecnología y diseños.

También se puede ver que será compatible con un lápiz óptico y un teclado.

En cuanto a las especificaciones de estos dispositivos, pronto las conoceremos todas oficialmente, pero ya podemos hacernos una buena idea de lo que podemos esperar de la serie Oppo Find X6.

Qué esperamos del Oppo Find X6

Gracias a las filtraciones y rumores, sabemos que el Oppo Find X6 probablemente tendrá un diseño muy diferente al Find X6 Pro, con un bloque de cámara igualmente grande pero mucho más rectangular.

Al parecer, tendrá un trío de cámaras de 50MP, que cubrirán las funciones de gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, y se dice que tendrá una batería de 4.800mAh con carga de 80W.

Por otro lado, se rumorea que el Oppo Find X6 Pro tendrá una pantalla 2K de 6,7 pulgadas, un chip Snapdragon 8 Gen 2, 8GB o 12GB de RAM, 128GB, 256GB o 512GB de almacenamiento, una batería de 5.000mAh con carga de 100W y un trío similar de cámaras de 50MP, aunque una de ellas aparentemente tendrá un gran sensor de 1 pulgada.

Dicho eso, recordemos lo que hemos comentado antes, y es que es posible que el Pro sólo se comercialice en China, lo cual sería una pena porque podría haber sido un aspirante a nuestra lista de mejores teléfonos.