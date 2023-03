'¿Me estás tomando el pelo?': la nueva filtración del Oppo Find X6 Pro confirma nuestro peores temores

Se espera que Oppo presente su serie Oppo Find X6 (opens in new tab)a finales de este mes, y una filtración en forma de fotografía nos ha permitido echar un vistazo al modelo superior de la gama, el Oppo Find X6 Pro.

Desgraciadamente, esta filtración ha llegado acompañada de noticias decepcionantes sobre la disponibilidad de la serie Find X6. Según el conocido filtrador Ice Universe (opens in new tab), el Oppo Find X6 Pro no se venderá en todo el mundo, lo que significa que es posible que no podamos compararlo tampoco aquí en España.

De hecho, en respuesta a la afirmación de Ice Universe, otro filtrador, Max Jambor (opens in new tab), tuiteó que el Find X6 Pro "tampoco se venderá en Europa", por lo que cada vez estamos más seguros de que el próximo teléfono premium de Oppo será exclusivo de China en su lanzamiento.

Basta con decir que los fans de Oppo no están contentos. "¿Me estás tomando el pelo?", tuiteó un usuario (opens in new tab), mientras que otro (opens in new tab)escribió: "Ahora la emoción por el Oppo Find X6 Pro se ha esfumado". El colaborador de 9to5Google Max Weinbach (opens in new tab) simplemente dijo: "Guau".

En caso de que esto se confirme, es una pena. Contábamos con que el Oppo Find X6 se comercializara a nivel internacional, en vez de sólo en China. Además, recientemente hemos visto cómo se ha puesto a la venta en España el Oppo Find N2 Flip (opens in new tab), por lo que es decepcionante saber que el Find X6 Pro no hará lo mismo.

Vale la pena aclarar que ninguna de las filtraciones mencionadas se refiere al modelo estándar de la línea Find X6. Por tanto, existe la posibilidad de que el Oppo Find X6 estándar sí que llegue a Europa y otros países, pero los rumores sobre su hermano más caro no auguran nada bueno.

Frustrantemente (para aquellos fuera de China), las nuevas imágenes del Find X6 Pro, también compartidas por Ice Universe, sugieren que podría acabar siendo uno de los mejores teléfonos (opens in new tab) de 2023. Ya sospechábamos que el dispositivo contaría con una cámara trasera con triple lente y ajustada por Hasselblad, con un sensor principal de 50MP, un sensor ultra gran angular de 50MP y un teleobjetivo de 50MP, y estas nuevas fotografías parecen confirmarlo.

La inscripción "Powered by MariSilicon" situada bajo el logotipo de Hasselblad hace referencia al chip de imagen interno de Oppo, lo que concuerda con los rumores anteriores (opens in new tab) sobre la combinación de procesador Snapdragon 8 Gen 2 con el MariSilicon en el teléfono.

Más allá de la configuración de la cámara y las credenciales del chip, se espera que el Oppo Find X6 Pro cuente con una pantalla 2K de 6,7 pulgadas, 8GB o 12GB de RAM, 128GB, 256GB o 512GB de almacenamiento, Android 13 y una batería de 5.000mAh con carga por cable de 100W (opens in new tab) y carga inalámbrica de 50W (según el filtrador Yogesh Brar (opens in new tab)).

Podremos confirmar todas las especificaciones anteriores una vez que el Oppo Find X6 Pro se lance junto a su hermano pequeño a finales de este mes, así que permanece atento a TechRadar para conocer todos los detalles. Dicho eso, como hemos comentado en este artículo, es posible que el Pro no sea lanzado fuera de China.