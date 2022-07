El Xiaomi 12 Lite ya está a la venta en España: aquí tienes su precio, especificaciones y características

Es oficial: el Xiaomi 12 Lite se ha puesto a la venta en España.

Tras el lanzamiento del Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro en nuestro país, y a nivel global, a finales de marzo de 2022, llevábamos tiempo esperando a que la compañía lanzara algún móvil más de la misma familia. A principios de este mismo mes de julio, la compañía lanzó la nueva serie Xiaomi 12S, pero lamentablemente, esos móviles son exclusivos para China.

Finalmente, ahora Xiaomi ha lanzado el Xiaomi 12 Lite en España, el cual ya se había filtrado bastante. Lo cierto es que es un modelo que esperábamos que triunfara, ya que su predecesor, el Xiaomi 11 Lite 5G NE, supuso una opción muy interesante para muchos compradores, gracias a su precio más económico que el resto de la familia. Pero ahora, el nuevo Xiaomi 12 Lite ha subido de precio, y aunque viene con algunas mejoras clave, está por ver si será capaz de seguir los mismos pasos que la versión del año pasado.

El diseño del Xiaomi 12 Lite se inspira en el de los Xiaomi 12 que ya están a la venta en España, con un módulo de cámaras rectangular, aunque los laterales del móvil se ven similares a los del iPhone.

Xiaomi 12 Lite: precio y disponibilidad

Xiaomi España ha anunciado hoy, 14 de julio, que el Xiaomi 12 Lite se ha puesto a la venta.

En nuestro país, el móvil se comercializa en dos variantes distintas. La básica cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y cuesta 449€, mientras que la superior tiene la misma RAM, 8GB, pero cuenta con el doble de capacidad, es decir, 256GB, y cuesta 499€.

Elijas el que elijas, podrás comprarlo en tres colores distintos: negro, rosa y verde.

Por comparar los precios del Xiaomi 12 Lite con su predecesor, el Xiaomi 11 Lite 5G NE costaba menos. Concretamente, su variante de 6GB+128GB se lanzó por 369€, mientras que la de 8GB+128GB por 399€. Por lo tanto, a igualdad de RAM y almacenamiento, el nuevo Xiaomi 12 Lite cuesta 50€ más.

Xiaomi 12 Lite: especificaciones y características

Cabe señalar que no han cambiado el chip del móvil, ya que el Xiaomi 12 Lite equipa el Snapdragon 778G, al igual que su predecesor. Eso sí, ese chip ha demostrado ser una opción bastante popular en los móviles de este rango de precios, por lo que en parte podemos entender esta decisión. De hecho, el nuevo Nothing Phone (1) equipa el Snapdragon 778+, que es una versión algo retocada del Snapdragon 778G.

Pero que quede claro, sí que vemos algunas mejoras en áreas importantes en el nuevo Xiaomi 12 Lite, por ejemplo, en la pantalla. En este caso, es una AMOLED de 6.55 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120Hz con tecnología AdaptiveSync, lo cual supone una mejora respecto a los 90Hz del predecesor. La tasa de muestreo, es de 240Hz, y además soporta HDR10+ y Dolby Vision.

Pasando a hablar de la cámara, encontramos otra mejora, ya que el Xiaomi 12 Lite cuenta con un sensor principal de 108MP (mientras que en el Xiaomi 11 Lite 5G NE era de 64MP). El sensor es un Samsung ISOCELL HM2, que es el mismo que hemos visto en otros teléfonos de la compañía, como el Redmi Note 11 Pro+ 5G. Sea como sea, aunque no sea el mejor sensor que hay, está bien para lo que cuesta el móvil, y podemos esperar buenos resultados con la cámara del Xiaomi 12 Lite.

Hablando de las cámaras secundarias, a este sensor principal le acompaña una ultra gran angular de 8MP y una lente macro de 2MP. La cámara selfie es de 32MP (otra mejora destacable) y está ubicada en el centro de la parte superior de la pantalla. Una gran adición es que la cámara frontal cuenta con autoenfoque, lo que no es muy común, ni siquiera en algunos buques insignia. Esta es la misma cámara selfie que tienen el Xiaomi 12 Pro y el Xiaomi 12.

Por último, otra mejora notable la encontramos en la velocidad de carga, ya que el Xiaomi 12 Lite soporta 67W por cable, mientras que el Xiaomi 11 Lite 5G NE se quedaba en 33W. La batería también ha aumentado un pelín de capacidad, pasando de 4250mAh a 4300mAh.

Respecto a las dimensiones del móvil, tiene un grosor de 7.29mm y pesa 173g, esto quiere decir que es algo más grueso y pesado que su predecesor, el cual se quedaba en 6.71mm de grosor y 158g. Como hemos comentado antes, está disponible en verde, rosa y negro, y su pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass 5.

Otras características del nuevo Xiaomi 12 Lite son que, como hemos dicho, es 5G (aunque en este caso no lo hayan indicado en el nombre del dispositivo), ejecuta la capa de personalización MIUI 13 sobre Android 12, tiene lector de huellas dactilares incrustado en pantalla, NFC, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6.

Respecto al audio, cuenta con dos altavoces y soporta Dolby Atmos.