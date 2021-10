El sucesor del fantástico Xiaomi Redmi Note 10 tendrá un cambio muy curioso en su chip

Uno de los mejores móviles asequibles que se han lanzado este año en España es el Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Un teléfono económico que ofrece muchísimo, como una pantalla increíble y una cámara de alta resolución. Ahora está al caer el sucesor de este móvil.

Un usuario de la red social china Weibo ha filtrado las especificaciones de ambos modelos de la próxima gama: el Xiaomi Redmi Note 11 y el Note 11 Pro. Gracias a esta filtración, hemos podido conocer detalles de estos dos móviles de los que hasta ahora sabíamos poco. Si bien cabe decir que no sabemos a ciencia cierta si esta información es verídica, sí que sabemos de forma oficial que Xiaomi ha anunciado que lanzará estos teléfonos el 28 de octubre.

Según la filtración, el Redmi Note 11 (estándar) contará con una cámara de 50MP y una frontal de 16MP, así como una pantalla con una tasa de refresco de 120Hz, una batería de 5.000mAh y una velocidad de carga de 33W.

Si bien las cámaras y la tasa de refresco de la pantalla son mejores que en el modelo estándar de la gama Redmi Note 10, las especificaciones de la batería y la carga son las mismas que en el predecesor.

Por otro lado, al parecer el chip será el MediaTek Dimensity 810 y la pantalla una LCD, lo cual sería un recorte en comparación con la AMOLED que tiene el Redmi Note 10.

Respecto al modelo superior de la nueva gama, el Redmi Note 11 Pro, las características filtradas son casi idénticas a las que vimos en el predecesor, pero sí que parece que la velocidad de carga ha sido mejorada a 67W, y además los altavoces serán ajustados por JBL. Por otro lado, según se afirma, el chip será el Dimensity 920.

Es evidente que estas especificaciones están incompletas, y es posible que veamos otras actualizaciones en los nuevos móviles, cosa que parece lógica porque en caso contrario serían demasiado parecidos a los móviles anteriores.

Otra cosa que ha afirmado la filtración es que habrá distintas variantes, que llegan hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, y también se ha hablado de precios, pero como estos son los que tendrán supuestamente los móviles en China, y siempre cambian muchísimo cuando los terminales se lanzan a nivel global, no nos sirve de nada guiarnos por esos costes. Sea como sea, seguramente los precios sean similares a la gama Redmi Note 10.

Tendremos que esperar para conocer más detalles sobre el Redmi Note 11 y el Note 11 Pro. De momento ya contamos con la información oficial de Xiaomi, que además de anunciar que los móviles se presentarán en China el 28 de octubre, nos ha mostrado una imagen de uno de los terminales; puedes consultar esto pinchando aquí.

Un móvil con chip Snapdragon (Image credit: Future)

Análisis: ¿se acerca la era de MediaTek?

Durante mucho tiempo, la gran mayoría de móviles equipaban chips Qualcomm Snapdragon. Teníamos los procesadores de gama baja de la serie 400 y 600 para los teléfonos más económicos, la serie 700 para la gama media y la gama alta, la serie 800, para los terminales premium.

Pero a lo largo del último año se ha podido apreciar un gran cambio en el mercado. Los chips MediaTek, que hasta ahora se encontraban en una selección reducida de móviles de gama baja, han empezado a coger importancia y a día de hoy encontramos procesadores de esta compañía en muchos más teléfonos.

Los móviles Redmi Note son un gran ejemplo de esto. El Xiaomi Redmi Note 10 y el 10 Pro contaban con el Snapdragon 678 y 732G respectivamente, pero esta nueva filtración ha afirmado que los modelos sucesores contarán con chips MediaTek. Lo mismo ha pasado con la gama insignia de este año de la compañía: los modelos de la gama Xiaomi Mi 11 lanzados a principios de 2021 contaban con procesadores Snapdragon, mientras que el miembro más reciente de la familia, el Xiaomi 11T, equipa el MediaTek Dimensity 1200.

Pero este cambio que está habiendo con el tema de los procesadores de los móviles no es solo cosa de Xiaomi. OnePlus también lanzó primero el OnePlus Nord con un Snapdragon, mientras que el sucesor, el OnePlus Nord 2, cuenta con un Dimensity 1200 IA. Lo mismo pasa con el Vivo X60 Pro y el Vivo X70 Pro, y así sucesivamente.

Todo esto deja claro que si bien antes MediaTek era como un segundón tratando de encontrar un pequeño hueco en un mercado reinado por Snapdragon, esto parece estar cambiando.

Por lo tanto, cabe reflexionar: "¿por qué las marcas están eligiendo MediaTek en vez de Snapdragon? Es difícil contestar a esto con certeza, sobre todo porque es posible que cada compañía tenga sus propios motivos. Pero como los chips de MediaTek hasta ahora estaban destinados a los móviles de gama baja más económicos, todo parece indicar que la razón es simplemente que estos procesadores son más baratos, lo que permite a los fabricantes de teléfonos mantener un precio más bajo en sus terminales.

Otra razón, que en realidad está relacionada con la primera, podría ser la potencia de estos chips. Antes, cuando veías que un móvil contaba con un procesador MediaTek automáticamente pensabas que el teléfono era poco potente, pero a día de hoy eso ha cambiado ya que los Dimensity están cada vez más equiparados con los Snapdragon.

Por lo tanto, parece que de cara al futuro cada vez será más habitual ver móviles con procesadores MediaTek. Si bien de momento no creemos que esto pase con los terminales premium de gama alta, ya que la compañía no tiene chips tan potentes como para competir con el Snapdragon 888, no sabemos si esto cambiará próximamente. Pero lo que sí que está claro es que ya hemos comenzado a ver muchos más móviles de gama media y baja equipando chips MediaTek, y parece que esto no ha hecho más que empezar.