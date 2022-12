El Samsung Galaxy Z Flip 5 podría arreglar uno de los mayores puntos flojos del Z Flip 4

Con el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), Samsung casi perfeccionó su diseño para móviles plegables (opens in new tab) tipo concha, pero eso no quita que todavía haya un par de puntos flojos por mejorar. Ahora, parece que el Samsung Galaxy Z Flip 5 pondrá solución al menos a uno de ellos.

Según Ross Young (opens in new tab), un filtrador con gran historial, el Galaxy Z Flip 5 probablemente contará con una pantalla externa de un tamaño de al menos 3 pulgadas (recordemos que la del Flip 4 es de 1.9 pulgadas). En una respuesta al tuit (opens in new tab) donde se afirmó esto, dieron más detalles diciendo que podría ser concretamente de 3.3 o 3.4 pulgadas.

Ahora bien, también mencionan no estar del todo seguros de ello, ya que en el pasado también escucharon que el Galaxy Z Flip 4 tendría una pantalla de 2 pulgadas, y al final fue de 1,9 pulgadas, por lo que reconocen que podrían estar un poco equivocados.

En cualquier caso, si el Samsung Galaxy Z Flip 5 tiene una pantalla de entre 3 y 3,4 pulgadas, será significativamente más grande que la del Z Flip 4, lo que podría hacerla mucho más útil.

Seguirá siendo demasiado pequeña para cualquier interacción compleja, pero no hay que olvidar que los primeros iPhones sólo tenían pantallas de 3,5 pulgadas, por lo que podría ser casi tan grande como eso, sin dejar de tener además una pantalla plegable principal mucho más grande.

Pero eso no es todo, Young también afirma que el Samsung Galaxy Z Flip 5 tendrá un diseño diferente para la bisagra que reducirá la visibilidad del pliegue en la pantalla plegable. Si Young está en lo cierto, parece que el Z Flip 5 podría recibir importantes mejoras.

Aún no sabemos mucho más sobre el plegable tipo concha, aparte de que podría venir con el fantástico nuevo chip Snapdragon 8 Gen 2 (opens in new tab), pero esperamos escuchar muchos más rumores a medida que se acerque su lanzamiento, que esperamos en agosto de 2023.

Otras mejoras que necesita el plegable

Aumentar el tamaño de la pantalla externa supondría una mejora muy notable, pero no es el único aspecto en el que el Samsung Galaxy Z Flip necesita mejorar.

La duración de la batería ha sido hasta ahora un punto flojo, y las cámaras, aunque no están mal, no incluyen un teleobjetivo para hacer zoom óptico. Por otro lado, aunque Samsung ha conseguido ofrecer una resistencia al agua impresionante en su plegable, el Z Flip 4 no es resistente al polvo.

Estos problemas pueden ser difíciles de solucionar, sobre todo manteniendo un precio asequible, pero sin duda hay margen de mejora en el Galaxy Z Flip 5 y, teniendo en cuenta que el próximo Motorola Razr (opens in new tab) 2023 puede suponer una competencia importante, el Z Flip 5 debe venir con algunas mejoras para poder conseguir el puesto más alto del ranking de mejores teléfonos plegables (opens in new tab).