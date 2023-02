El Samsung Galaxy Watch 5 se pone a la altura de Apple Watch - Por fin ofrecerá seguimiento de la fertilidad

Samsung ha anunciado (opens in new tab) que sus últimos smartwatches recibirán una actualización de sus funciones de salud gracias a una nueva colaboración con Natural Cycles. Tras la actualización, tu Galaxy Watch 5 (opens in new tab) y Watch 5 Pro (opens in new tab) podrán medir la temperatura de tu piel y determinar en qué fase de tu ciclo menstrual te encuentras.

El seguimiento de la fertilidad fue una de las grandes novedades del Apple Watch 8 (opens in new tab) y el Apple Watch Ultra (opens in new tab) del año pasado, que se emparejan exclusivamente con los mejores iPhones (opens in new tab), lo que le da a estos modelos la ventaja sobre sus rivales de Samsung. Ahora, gracias a esta próxima actualización de los Samsung Galaxy Watch 5 (que está previsto que llegue en el "segundo trimestre" del año, es decir, en abril, mayo o junio), Samsung puede acercarse más a los smartwatches de Apple con esta función que alegrará especialmente a todas esas parejas que están buscando un embarazo.

Desgraciadamente, sólo podrán aprovechar esta función las personas que cuenten con un móvil Samsung Galaxy (opens in new tab)(y que ejecute Android 8.0 o posterior), ya que la función de seguimiento del ciclo sólo estará disponible a través de la aplicación Samsung Health.

La función Natural Cycles se lanzará en 32 países, incluida España.

¿Qué es Natural Cycles?

Natural Cycles es una aplicación autorizada por la FDA y la CE (los respectivos organismos de regulación médica de EE.UU. y la UE) que, según se informa, puede seguir el ciclo menstrual de una persona con un alto nivel de precisión.

Cada mañana, la usuaria registrará su temperatura corporal en la aplicación, así como cualquier detalle opcional sobre su periodo u otros síntomas, y el algoritmo de Natural Cycles utiliza estos datos para determinar si está ovulando o no.

Si estás intentando formar una familia, Natural Cycles afirma (opens in new tab) que sus servicios ayudan a quedarse embarazada en "3 ciclos o menos". Por otro lado, conocer tu ciclo por supuesto también sirve para tratar de evitar un embarazo, y en este aspecto, Natural Cycles presume (opens in new tab)de que el 93% de las usuarias típicas no se quedaron embarazadas siguiendo los consejos de su aplicación en el transcurso de un año, frente al 93% de las que utilizaron la píldora anticonceptiva y el 87% de las que sólo utilizaron preservativos.

Por supuesto, si estás pensando en utilizar Natural Cycles ya sea para buscar o evitar un embarazo, y ya sea a través de su aplicación o del servicio Samsung Health, te recomendamos que consultes primero con tu médico y sigas sus consejos.