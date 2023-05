El Samsung Galaxy S24 podría ser idéntico al Galaxy S23

Si no te gusta el diseño del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), tenemos malas noticias para ti, ya que un filtrador afirma que el Samsung Galaxy S24 (opens in new tab) y el Samsung Galaxy S24+ tendrán el mismo diseño que los modelos actuales.

Así lo ha afirmado @Tech_Reve en Twitter (compartido por Phone Arena), y en caso de estar en lo cierto, esto implicaría un diseño con las esquinas bastante marcadas, tres cámaras que salen de la parte trasera de forma independiente en la esquina superior izquierda, una parte trasera de cristal y un marco metálico.

Por otro lado, cabe mencionar que en rumores anteriores se ha afirmado que es posible que en la próxima generación de móviles Samsung no haya un Galaxy S24+, pero @Tech_Reve dice que son "rumores confusos", por lo que cree que sí que hay un S24+ en camino.

S24 Early Rumors- S24,S24+ keep the same design as their predecessors

También hablan sobre el aspecto que tendrá el Samsung Galaxy S24 Ultra, apuntando a un tuit anterior en el que habían compartido tres diseños conceptuales de ese teléfono, todos ellos muy parecidos al Samsung Galaxy S23 Ultra, pero con una disposición de las cámaras ligeramente diferente y una lente menos, cosa que también se ha comentado en otras filtraciones.

Así que parece que no veremos cambios visuales significativos en ninguno de los Galaxy S24, a pesar de que la empresa contrató a un nuevo jefe de diseño a finales del año pasado.

Por supuesto, por ahora se trata solo de un rumor, pero es creíble, sobre todo en el caso del Samsung Galaxy S24 estándar y el Galaxy S24+.

Demasiado pronto para cambiar

Samsung cambió la estética del Galaxy S23 y del Samsung Galaxy S23+, cambiando el módulo metálico de cámaras de la serie Samsung Galaxy S22 por un diseño en el que las distintas lentes salen una por una de la parte trasera. No fue un cambio importante, pero sí notable, y a Samsung le gusta mantener un mismo estilo de diseño durante más de un año.

Sin embargo, no hemos visto ningún cambio real en el diseño de cámaras del Ultra en los dos últimos modelos, por lo que es más creíble que Samsung cambie las cosas en ese modelo, y tal vez lo haga de forma más importante que unos ligeros retoques en la cámara.

Pero también es posible que la compañía quiera mantener el diseño en línea con el resto de la serie Samsung Galaxy S24, por lo que la afirmación de @Tech_Reve de que los cambios que veremos serán mínimos sigue siendo creíble.

Así que, aunque por ahora no podemos estar seguros, es muy probable que no veamos un nuevo diseño en los buques insignia de Samsung hasta la serie Samsung Galaxy S25 de 2025. Eso sí, al menos es probable que el S24 esté disponible en una gama distinta de colores que los Samsung Galaxy S23.