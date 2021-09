El Samsung Galaxy S22 Ultra suena cada vez más a un Note 21

Aunque el Samsung Galaxy Note 21 ha sido cancelado, si esta información está en lo cierto son buenas noticias para aquellos a los que les encanta los móviles Samsung con S Pen: parece ser que si bien el Galaxy S21 Ultra era compatible con este lápiz óptico, el Galaxy S22 Ultra tendrá incluso una ranura para poder acoparlo.

Esto es lo que ha dicho el conocido filtrador Ice Universe, y lo ha publicado en la red social china Weibo. Ha afirmado que según sus fuentes de la industria "el S22 se ha convertido en el Note, con su S Pen incorporado". Si esto es verdad, significa que habrá un pequeño agujero en el móvil donde se podrá meter el lápiz inteligente de Samsung cuando no se esté usando.

Ice Universe ha añadido que el Galaxy S22 Ultra se parecerá mucho al Galaxy Note 20 Ultra, pero no está muy claro a qué se refieren con eso. Además, el filtrador ha afirmado que el móvil contará con una batería de 5000mAh.

No se ha mencionado nada en referencia al Galaxy S22 y al S22 Plus, pero basándonos en la gama Galaxy S21, no creemos que estos cuentes con esta características.

Análisis: Adiós, Note

Cuando se confirmó que el Samsung Galaxy Note 21 había sido cancelado, la compañía dio a entender que la serie continuaría en el futuro, y que no había desaparecido del todo. Pero algunos rumores de la industria parecían poner esto en duda. Muchos especularon que el Galaxy Z Fold 3 era el reemplazo del Note, ya que se trata de un teléfono caro (como el Note), y compatible con el lápiz óptico, por lo tanto decían que los futuros plegables de Samsung reemplazarían a partir de ahora a la línea Note.

Aunque tanto el Z Fold 3 como el S21 Ultra son compatibles con el S Pen, ninguno de ellos tiene una ranura específica para poder almacenarlo, por lo que no terminan de ofrecer lo mismo que el Galaxy Note.

Pero claro, si realmente el Galaxy S22 Ultra cuenta con esta ranura, y además con las altas especificaciones y precio, entonces realmente lo único que le diferenciaría del Note sería el nombre.

Si finalmente esto es así, entonces todo parece apuntar al fin de la gama Note: no creemos que Samsung tenga interés en lanzar dos móviles así, tan parecidos, en el mismo año.

Sea como sea, los fans de los Galaxy Note no tendrían motivos para estar decepcionados, ya que podrían seguir disfrutando de todas las características y funciones que tanto les gusta del Note. Tendremos que esperar para ver qué pasa, probablemente hasta principios de 2022 que es cuando debería ser presentada la nueva gama S22.