El Samsung Galaxy S22 FE todavía podría lanzarse al mercado - Pero no debería

Probablemente, y con toda la razón del mundo, ya dabas por hecho que no iba a haber un Samsung Galaxy S22 FE. Al fin y al cabo, ya ha pasado un año desde que el Samsung Galaxy S21 FE (opens in new tab) fue lanzado al mercado, y lo que es peor, dentro de tan solo 2 semanas ya será presentada la nueva gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab).

Ahora bien, según ha dicho @OreXda (opens in new tab) en Twitter, el Samsung Galaxy S22 FE está "casi confirmado", aunque todavía no ha sido certificado, lo que significa que aunque sea cierto que todavía esté en camino, no llegará ni siquiera junto con los Galaxy S23, en el evento Galaxy Unpacked 2023 (opens in new tab) que se celebrará el 1 de febrero.

En otro tuit (opens in new tab) (compartido por NotebookCheck (opens in new tab)) han afirmado que probablemente no veremos el Galaxy S22 FE en el primer trimestre de este año, lo que significa que no llegará antes de abril. Sin embargo, no podemos saber si este rumor está en lo cierto, y más teniendo en cuenta que no se trata de una fuente demasiado conocida.

Aun así, aunque no hemos escuchado muchas cosas sobre el Samsung Galaxy S22 FE, una filtración de diciembre (opens in new tab) sugirió que el móvil sí que sigue estando en los planes de la compañía, y que posiblemente equipe el nuevo chip Exynos 2300. Por lo tanto, el filtrador @OreXda no es la única fuente que ha dicho que el S22 FE todavía está en camino, y que no ha sido cancelado.

Ya es demasiado tarde para que este móvil tenga sentido

Es verdad que es posible que el Samsung Galaxy S22 FE todavía llegue al mercado, pero otra cuestión muy distinta es si debería hacerlo.

Si no se lanza hasta abril (o más tarde), entonces será más de un año después del lanzamiento del Samsung Galaxy S21 FE, y también al menos un par de meses después del lanzamiento de la nueva gama Samsung Galaxy S23.

¿Acaso no es ridículo que se lance un móvil con el nombre de "S22", cuando ya hay un S23 en el mercado? Ese S22 FE sonaría inevitablemente anticuado, y por si fuera poco, sería un teléfono que es peor que el Galaxy S22, y que encima cuesta más, ya que el S22 ya se encuentra rebajado a día de hoy, y más que bajará para entonces, ya que llevará más de un año a la venta.

Por lo tanto, el Samsung Galaxy S22 FE podría resultar muy difícil de vender (al igual que su predecesor). La decisión lógica que debería tomar Samsung es cambiarle el nombre a ese móvil, si es que decide lanzarlo, y olvidarse del "S22 FE", a favor de un "S23 FE".

Tal y como están las cosas, el Galaxy S22 FE tendría que tener un precio realmente bajo para resultar atractivo para los consumidores, o eso, o contar con especificaciones de gama alta que sean mejores que las del S22 estándar. Y eso, lamentablemente, no es algo que vayamos a ver, dados los precedentes.