El S Pen Pro compatible con el Samsung Galaxy Z Fold 3 podría tener Bluetooth

Finalmente se han filtrado detalles sobre el nuevo lápiz óptico avanzado de Samsung, que podría ser compatible con el Samsung Galaxy Z Fold 3, plegable que todo el mundo espera que se lance en el evento Galaxy Unpacked de Samsung del 11 de agosto.

El S Pen Pro no es un secreto: la propia compañía lo anunció, sugiriendo que lo lanzarían a la vez que el Samsung Galaxy S21 Ultra... pero finalmente no fue así, y el teléfono premium de la compañía llegó sin este stylus avanzado. Desde entonces, no habíamos escuchado nada más sobre el S Pen Pro, hasta principios de julio cuando un nuevo rumor asoció el nuevo lápiz con el próximo Galaxy Z Fold 3.

La nueva información, que ha sido tuiteada por el filtrador Chun (@chunvn8888), incluye detalles cruciales que en caso de ser ciertos son fantásticos: a diferencia del S Pen analógico que se lanzó junto con el S21 Ultra, que por decirlo de alguna manera, muy inteligente no es, el nuevo S Pen Pro podría venir con funcionalidad Bluetooth incorporada, de forma similar a lo que vimos en el lápiz óptico del Samsung Galaxy Note 20 y de la Galaxy Tab S7 Plus.

Esto significa que permitiría los controles por gestos y funciones remotas.

Según el tuit de Chun, el S Pen Pro contará con una punta de 0.7mm y 4096 puntos de presión, detalles que coinciden con el S Pen del Galaxy S21 Ultra, pero en este caso será compatible también con la pantalla plegable del Galaxy Z Fold 3, además de poder cargarse con USB-Tipo C y acoplarse magnéticamente a ciertas fundas. No se habla de si se podrá cargar el S Pen Pro de forma inalámbrica cuando esté acoplado (como pasa en la Galaxy Tab S7), pero sería genial.

No sabemos qué precio tendrá el S Pen Pro en España, pero según esta filtración en el Reino Unido podría costar entre 50 y 70 libras, lo que convertido a euros serían unos 58-82€. Tenga el precio que tenga, hazte a la idea de que costará más que el S Pen estándar.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Análisis: ¿Podría compensar el S Pen Pro la cancelación del Galaxy Note 21?

Aunque ya habíamos oído que el Samsung Galaxy Z Fold 3 sería compatible con el S Pen, lo cual nos hizo pensar que Samsung estaba posicionando al plegable como sustituto del Galaxy Note 21, esto ahora ya ha sido confirmado de forma oficial, al menos para 2021, ya que así lo anunció un ejecutivo de la compañía.

Esto es algo que seguramente no haya entusiasmado a los fans del Note, ya que probablemente no les gusta la idea de tener que pagar el doble por el Fold 3 que lo que costaba el Note 20 Plus, solo para poder disfrutar de las funciones del S Pen. A esto se le suma que el plegable no se cree que contará con una ranura para guardar el lápiz óptico, y que encima la idea de pagar tanto por tener luego un S Pen tan poco inteligente como el del S21 Ultra, es algo que tira para atrás a la mayoría.

Pero sí que es cierto que un S Pen Pro podría aliviar un poco el disgusto de los consumidores de Note. Según lo que pudimos ver cuando Samsung anunció y mostró el nuevo lápiz óptico hace un par de meses, parece que el S Pen Pro será más largo y más fácil de manejar, y además se aprecian lo que aparentemente son muchos botones en él.

Esto combinado con los detalles que han sido filtrados ahora, como Bluetooth y el acoplamiento magnético a las fundas del móvil plegable, hace que el nuevo Galaxy Z Fold 3 pueda resultar más atractivo a los ojos de los usuarios que necesitan un móvil para tareas de productividad (que hasta ahora optaban por el Note), y seguramente esas personas acaben acostumbrándose y disfrutando del hecho de usar el nuevo S Pen en la pantalla extensible del plegable.

