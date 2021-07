El próximo iPad mini 6 cada vez parece más un iPad Pro de tamaño reducido

De todos los iPad que todavía no se han lanzado al mercado, el iPad mini 6 es del que más se ha hablado (llevamos ya dos años esperándolo). Rumores recientes apuntan a que será muy similar al iPad Pro, y un nuevo informe coincide.

Según una fuente cercana al portal 9to5Mac, el próximo iPad mini contará con un puerto USB Tipo-C (prescindiendo por tanto del Lightning típico de Apple), también tendrá un conector inteligente para poder acoplar periféricos y el chip A15 Bionic, que también esperamos ver en el iPhone 13.

Esas dos actualizaciones hacen del iPad mini una útil estación de trabajo portátil. El puerto USB Tipo-C hará que el iPad mini 6 se cargue más rápido, además de permitir la compatibilidad con un mayor número de accesorios de compañías de terceros y transferir datos de forma más rápida (lo cual es muy útil si conectas un disco duro externo al iPad). De este cambio se ha hablado en numeradas ocasiones.

Por otro lado, un conector inteligente te permitirá conectar el Smart Keyboard Folio de Apple y tal vez un Magic Keyboard a la tablet, de forma que no tendrías que depender del Bluetooth para este tipo de accesorios (que consume más batería y puede dar problemas de conectividad).

Todavía no sabemos mucho sobre el chip A15 Bionic, aunque probablemente no sea tan potente como el M1 de los iPad Pro. Pero no pasa nada, ya que poca gente necesita ese nivel de rendimiento.

También se menciona al iPad estándar

El informe de 9to5Mac también habla brevemente sobre el nuevo iPad (2021), que es la próxima tablet de la gama clásica de Apple. Aparentemente contará con una pantalla de 10.2 pulgadas y prescindirá del botón home, siguiendo los pasos del iPad Air 4.

Algunos rumores apuntan a que el iPad mini 6 también hará esto último, en cuyo caso todos los modelos de tablet de Apple pasarán a tener un diseño de pantalla completa sin esos marcos gruesos que suele haber rodeando al botón home.

Tendremos que esperar para ver qué pasa, pero si finalmente esto es así, todos los iPad dependerán del Face ID de Apple (que a veces falla), o hacer como el iPad Air 4 y tener un botón Touch ID montado en el lateral.