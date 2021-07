Una filtración sobre el almacenamiento del iPhone 13 sorprenderá para bien a creativos y profesionales

Muy pocos smartphones tienen modelos con 1TB, pero hemos escuchado que el iPhone 13 será uno de ellos. Se ha estado especulando desde hace tiempo, pero también se ha discutido entre analistas. Para más inri, otra fuente añade leña al fuego.

Esa fuente es Wedbush (un analista que ya ha acertado en grandes noticias tecnológicas en el pasado), a través de 9to5Mac. Según él, el iPhone 13 tendrá una opción de 1TB de almacenamiento, y los cuatro modelos tendrán escáner LiDAR.

Ese 1TB de almacenamiento máximo duplicaría los 512GB que ofrecía el iPhone 12 como máximo. Por supuesto, sería una versión opcional, si no necesitas tanto espacio, puedes comprar un modelo más económico.

No sería, como decimos, el primero dispositivo con 1TB, ya que el Samsung Galaxy S10 Plus, Note 10 Plus, Asus ROG Phone 2 y el ZTE Axon 30 Ultra, entre otros, ya ofrecían esta cantidad.

Es un espacio que muy pocos teléfonos necesitan, y tenemos muy claro que los iPhones de 1TB serán carísimos.

Análisis: bueno para los usuarios extremos, no tanto para los de uso habitual

Si tienes un iPhone, estarás viendo tu almacenamiento de 64GB, 128GB o 256GB y pensando '¿para qué quiero más?', pero hay un par de cosas donde podría serte de utilidad.

Primero, y como es normal, cada vez usarás más espacio, descargarás más apps, tendrás más fotos y se actualizará más veces. Un iPhone de 1TB asegura una longevidad suprema.

Lo más importante, sin embargo, es que un iPhone de 1TB sería fantástico para las personas de negocios o profesionales creativos, que necesitan ese espacio extra para trabajar. Videógrafos, fotógrafos, gente business que necesite tener muchísima documentación o tener aseguradas sus aplicación necesitarán un montón de almacenamiento para poder hacer bien su trabajo.

La gama Pro de los iPhones ya está hecha para profesionales, por eso se llama 'Pro', y 1TB de espacio de almacenamiento permitiría a estos profesionales usar más su dispositivo sin tener que recurrir a la nube.

Esperamos el iPhone 13 en septiembre, y tendremos que esperar para ver si este rumor es cierto, o son los detractores los que tengan razón.