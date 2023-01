El próximo Apple Pencil podría ser capaz de 'ver' el color, según una nueva patente 

The Apple Pencil 2

Apple está trabajando en un Apple Pencil capaz de reconocer el color de los objetos del mundo real y transmitir de forma inalámbrica las tonalidades muestreadas a tu iPad, para que puedas utilizarlas en tus ilustraciones y escritos.

El Apple Pencil 2 ya es el mejor accesorio para el iPad, gracias a su diseño a la moda pero funcional y a sus útiles funciones, como los controles por gestos y la carga inalámbrica. Pero Apple podría estar buscando lanzar un stylus que sirva como compañero superior para los mejores iPad que existen, desde el iPad Pro 12,9 de gama alta (2022) hasta el iPad económico (2022).

La compañía ha presentado una nueva patente que detalla un stylus Apple Pencil que puede reconocer el color de los objetos del mundo real (según Patently Apple (opens in new tab)).

Estas imágenes de la patente de Apple muestran cómo los sensores almacenados en el lápiz (Fig. 5) emiten y detectan la luz a través de los puertos de la punta (Fig. 3). (Image credit: Apple)

Como se detalla en la patente US 20220413636 A1 (opens in new tab) (y se muestra en la imagen de arriba), el concepto de Apple utiliza emisores de luz y sensores en su punta para detectar y registrar el color y la textura de las superficies sobre las que se coloca.

Por desgracia, como ocurre con cualquier patente, no hay garantías de que Apple vaya a lanzar un lápiz con sensor de color a corto plazo. Aunque Apple ha ideado cómo funcionaría un producto así en teoría, en la práctica los sensores adicionales podrían hacer que el dispositivo fuera demasiado voluminoso para ser utilizable, entre otros posibles problemas que podrían impedir que el dispositivo saliera a la venta.

Dicho esto, con el Apple Pencil 2 que ya tiene más de cuatro años (se lanzó en noviembre del 2018), la línea necesita una entrada fresca, y un modelo con sensor de color ofrecería a los propietarios de iPad una razón sólida para actualizar su lápiz óptico. Solo tendremos que esperar que las mejoras de Apple no hagan subir demasiado el precio del ya de por sí caro accesorio.

Tendremos que esperar a ver qué nos depara el 2023, pero no nos sorprenderá demasiado que junto al iPhone 15 y el Apple Watch 9 veamos también el lanzamiento de un impresionante Apple Pencil 3.