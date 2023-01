Cambiar la batería de tu viejo iPhone o iPad costará más, gracias a Apple

A partir del 1 de marzo, Apple cobrará 20 dólares más por cambiar la batería de los productos más antiguos, que se van a traducir en 24€ en nuestro territorio. Así que si estás pensando en cambiar la batería de ese viejo iPhone que llevas en el bolsillo, será mejor que lo hagas pronto.

El cambio de política fue detectado inicialmente por un usuario en el subreddit de Apple (opens in new tab) que notó que reemplazar la batería de un iPhone 13 fuera de garantía y modelos anteriores ahora costará 89 dólares en Estados Unidos. Esto llevó a otros usuarios a comprobar los otros servicios de reparación de Apple, y efectivamente, otros dispositivos recibirán una subida de precios el mismo día.

Conseguir una batería nueva para un MacBook Air costará ahora 159 dólares, un aumento de 30 dólares. En el caso de los portátiles Macbook y MacBook Pro, la sustitución costará 50 dólares más, es decir, 249 dólares.

En el caso de los iPad (opens in new tab), los siguientes modelos también verán un aumento de 20 dólares, con lo que el precio total pasará de 99 a 119 dólares: iPad Pro 12.9 (quinta generación y anteriores), Pro 11 (tercera generación y anteriores), Pro 10.5, Pro 9.7, iPad mini (sexta generación y anteriores) y iPad Air (quinta generación y anteriores).

Los precios seguirán siendo los mismos si tu iPhone forma parte del programa AppleCare Plus. Si formas parte del programa y la batería de tu teléfono "mantiene menos del 80 por ciento de su capacidad original", también podrás reemplazar dicha batería de forma gratuita, según la compañía.

Implantación mundial

El cambio de política será global, aunque los precios varían según la región (opens in new tab). En Canadá, por ejemplo, la sustitución de la batería del iPhone pasará de 89 a 119 dólares canadienses (de 65 a 87 dólares estadounidenses). Los países de la Unión Europea verán un salto de 24€, como hemos mencionado anteriormente, pasando de 75€ a 99€. Los clientes del Reino Unido tendrán que pagar una de las tarifas más altas de iPhone: 99 libras.

Si nos fijamos en los cambios de precio globales para iPads (opens in new tab) y MacBooks (opens in new tab), siguen un patrón similar. Las tarifas aumentan en todas partes, siendo el Reino Unido el país que experimenta el mayor aumento para los mismos modelos mencionados anteriormente.

Se desconoce qué ha llevado a Apple a aumentar repentinamente los precios sin previo aviso. Si echas un vistazo a la publicación de Reddit mencionada antes, verás que un montón de gente responde de forma muy negativa. Un usuario califica la subida de "estafa", mientras que otros dicen que es "ridícula".

La subida de precios también podría ser el comienzo de una nueva tendencia de la compañía en lo que respecta a las reparaciones de dispositivos. Nos hemos puesto en contacto con Apple para conocer el motivo de la subida de precios y si el programa de reparaciones de autoservicio experimentará algo similar. Desde su lanzamiento en abril del 2022, Apple ha dejado el programa en paz. Self Service Repair solo ha añadido un nuevo dispositivo a su catálogo: el iPhone SE 3. Este artículo se actualizará si recibimos alguna respuesta.

