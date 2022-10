El Pixel Watch ofrecerá 24 horas de batería, según una nueva filtración

La cuenta atrás para el lanzamiento del Google Pixel Watch (y de la serie Pixel 7), previsto para el 6 de octubre, no ha impedido que las filtraciones sigan llegando. Una de las últimas aborda una de las características menos comentadas del reloj: la duración de su batería.

Esta última revelación del Pixel Watch, que supuestamente procede de un operador de telefonía móvil taiwanés y que posteriormente ha circulado por un canal de Telegram de "Google News" (opens in new tab), incluye lo que parece ser una imagen de prensa oficial que detalla varios aspectos del Pixel Watch, incluido el contenido de la caja y las principales funciones.

Dentro de estos detalles de características, se menciona la parte frontal del Pixel Watch protegida por Gorilla Glass, la integración de Fitbit, el contenido de la caja y más. Pero junto a una imagen del Pixel Watch en su cargador (un disco de carga magnético de plástico con una conexión USB-C, al parecer) se habla de la duración de la batería que supuestamente promete el primer reloj inteligente de Google: una duración de 24 horas.

Image 1 of 5 (Image credit: "Google News" Telegram channel ) (Image credit: "Google News" Telegram channel ) (Image credit: "Google News" Telegram channel ) (Image credit: "Google News" Telegram channel ) (Image credit: "Google News" Telegram channel )

Mientras que las pulseras de fitness y los relojes deportivos de marcas como Garmin prometen una duración de la batería de días, los relojes inteligentes con pantallas LCD u OLED a todo color y animación de la interfaz de usuario, como el último Apple Watch 8 (opens in new tab) y el Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab), suelen hablar de horas.

El nuevo Apple Watch Ultra (opens in new tab) es el campeón de la batería de los smartwatches de Apple en este momento, prometiendo entre 36 y 60 horas de duración (dependiendo del caso de uso), el último Watch 5 de Samsung añade diez horas prometidas sobre su predecesor (con un total de 50 horas), y el Apple Watch 8 ofrece la misma duración citada de 18 horas que el Apple Watch 7 del año pasado.

¿24 horas significa de verdad todo el día?

Si esta filtración es cierta, la promesa de 24 horas de uso por carga sitúa al Pixel Watch en la parte media de la clasificación, comparándolo con sus supuestos rivales de Apple y Samsung, sin embargo, independientemente de lo que digan los números, 24 horas podrían no durar tanto en el uso real.

A pesar de que la capacidad de la batería ha aumentado un 13% con respecto al año anterior, el Samsung Galaxy Watch 5 del 2022 solo sirve para el uso diario, y ya comentamos sobre este que "necesitarás una carga cada 24 horas", y esto viene de un reloj que ofrece una batería de 50 horas.

El Pixel Watch promete menos de la mitad y se cree que utiliza el mismo chip Exynos W920 de 5nm que el Galaxy Watch 4 y el 5, por lo que si sus demandas de energía y su gestión de la misma son como las de Samsung, la duración real de la batería del Pixel Watch podría ser su mayor debilidad.

Aunque no hay mucho más que descubrir sobre el Pixel Watch a estas alturas, tenemos que esperar hasta el jueves 6 de octubre para conocer los detalles finales, y luego para una gama completa de pruebas de nuestro proceso de revisión para establecer si este esperado reloj tecnológico es digno de un lugar entre los mejores smartwatches (opens in new tab) que existen.