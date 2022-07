El OnePlus 10T pierde a un socio clave para sus cámaras, pero eso podría bajar su precio

La emoción por conocer el nuevo OnePlus 10T (opens in new tab)está en su punto álgido. Tal y como nos tiene acostumbrados la compañía, ahora que estamos a unos días de que se lance su nuevo móvil premium, nos van avanzando nuevos detalles sobre el dispositivo cada par de días. En las últimas semanas, OnePlus ha confirmado que el lanzamiento será el 3 de agosto (opens in new tab), nos ha dado detalles sobre el diseño y el chip del teléfono, y nos ha confirmado muchas especificaciones de sus cámaras.

La compañía nos ha enviado la información a través de una nota de prensa, y además lo han publicado en su blog, donde han hablado en profundidad sobre el hardware y las capacidades de procesamiento de las cámaras del OnePlus 10T.

Ahora ya sabemos con seguridad que el OnePlus 10T contará con una cámara principal de 50MP, que será concretamente un sensor Sony IMX766. Ese sensor ya lo hemos visto en muchos móviles asequibles, y lo cierto es que rinde muy bien en condiciones de poca luz. Por ejemplo, Realme, compañía hermana de OnePlus, ha contado con este sensor para modelos como el Realme C35 y el Realme 9 Pro+.

Recientemente, hemos visto este sensor Sony en el nuevo Nothing Phone (1). Este teléfono fue el debut de la nueva compañía Nothing, que está liderada por el co-fundador de OnePlus, Carl Pei, y claramente ahora ambas compañías presentan cierta rivalidad.

Acompañando a esa cámara principal tenemos dos lentes adicionales; una es una ultra gran angular y la otra una macro, y lo cierto es que estas dos nos decepcionan un poco. Casi todos los móviles económicos del mercado vienen con una combinación de "cámara principal de alta resolución, ultra gran angular de baja resolución y sensor macro o de profundidad bastante inútil", y parece que el OnePlus 10T va por el mismo camino.

El problema está en que esta combinación de lentes normalmente no ofrece una experiencia fotográfica versátil, sobre todo en comparación con otros sistemas que vienen con un teleobjetivo o una cámara periscópica. Sin embargo, dado que este tipo de conjuntos con cámaras zoom dedicadas suben mucho el precio de los móviles, los fabricantes suelen elegir la primera combinación de cámaras que hemos comentado para poder vender sus teléfonos a un precio más asequible. Claro que como decimos, el precio a pagar es que las lentes adicionales son mediocres.

Otra cosa inesperada que han confirmado, es que las cámaras del OnePlus 10T no se beneficiará de la asociación de OnePlus con Hasselblad que hemos visto en las últimas generaciones de buques insignia de la compañía (incluido el OnePlus 10 Pro). OnePlus ha dicho que esto se debe a que "queríamos ofrecer una experiencia de smartphone insignia de máximo rendimiento en el punto de precio elegido para el dispositivo", lo que probablemente significa que la marca Hasselblad en el móvil hubiera subido mucho el precio, y no merecía la pena.

Si el precio es el adecuado...

Normalmente, los teléfonos de la serie T de OnePlus son versiones actualizadas del modelo estándar de la gama insignia del año, que vienen con ligeras mejoras en algunas áreas. Por ello, suelen costar lo mismo, o un poco más, que el modelo estándar.

Claro que como sabréis, este año no ha habido un OnePlus 10 estándar, por lo que estamos un poco más perdidos de lo normal con el nuevo OnePlus 10T.

Sea como sea, por lo que hemos escuchado en las filtraciones, y por los datos que nos ha confirmado la compañía, lo que está claro es que el 10T será un modelo inferior al OnePlus 10 Pro. Es algo así como un móvil de gama media con un procesador muy potente (más que el del modelo superior, de hecho).

Si volvemos a lo que hemos comentado antes, referente a la rivalidad con el Nothing Phone (1), esto tiene mucho sentido. El primer teléfono de Nothing se ha lanzado por un precio de partida de 469€, mientras que el OnePlus 10 Pro se lanzó por 909€, por lo que era necesario hacer ciertos recortes en el OnePlus 10T para que pueda competir realmente con el Nothing Phone (1), y uno de ellos, es el sistema de cámaras.

Está claro que las especificaciones de las cámaras del OnePlus 10T pueden generar debate, pero si la compañía lanza el móvil por el precio adecuado, podría ser una opción muy interesante.

Quién sabe, tal vez uno de los modelos de la gama principal de OnePlus podría encontrar un sitio este año en nuestro ranking de mejores teléfonos baratos del mercado.