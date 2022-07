OnePlus 10T: fecha de lanzamiento confirmada - ¡Y es inminente!

Finalmente OnePlus ha anunciado qué día lanzará su nuevo móvil premium OnePlus 10T (opens in new tab). La fecha elegida es el 3 de agosto, y celebrarán el evento de forma presencial en Nueva York.

Este es el primer evento presencial que va a hacer la compañía desde que en 2019 lanzaron el OnePlus 7T, aunque eso sí, OnePlus ha confirmado que también se retransmitirá en línea, para que se pueda ver en todo el mundo.

Creemos que este nuevo teléfono de la compañía sea una versión más asequible del OnePlus 10 Pro (opens in new tab), y pensamos eso por los rumores que hemos escuchado hasta ahora sobre las especificaciones que podría tener. Eso sería algo genial, ya que como recordaréis, el Pro no vino acompañado este año de un modelo estándar.

Dicho esto, tenemos algunas dudas, ya que sabemos, porque lo ha mencionado explícitamente OnePlus, que el OnePlus 10T equipará el nuevo chip Snapdragon 8+ Gen 1, que es la versión actualizada del que tiene el OnePlus 10 Pro. Por otro lado, en la nota de prensa que nos ha envidado la compañía pone explícitamente: "con este dispositivo, la compañía lanza al mercado un buque insignia de mayor rendimiento".

Si os preguntáis cómo puede ser compatible la idea de que el OnePlus 10T sea más económico que el Pro, con la certeza de que contará con un chip más potente, la explicación es que según los rumores (opens in new tab), parece que la compañía hará recortes en otros aspectos, como la pantalla y las cámaras, con la intención de poder vender el nuevo 10T a un precio más bajo.

Si quieres ponerle cara al nuevo OnePlus 10T, puedes ver la imagen que ha compartido la compañía en la portada de este mismo artículo.

Hasta ahora han estado muy calladitos

En comparación con la mayoría de los teléfonos de la compañía, el OnePlus 10T se ha filtrado muy poco, y todavía estamos esperando poder escuchar filtraciones importantes sobre ciertos detalles, aunque una fotos filtradas nos han dado algunas pistas (opens in new tab).

Tampoco ayuda el hecho de que OnePlus haya estado muy callado respecto a este teléfono, algo bastante inusual de esta compañía. Normalmente, se pasan meses avanzándonos algunos detalles e insinuando cosas sobre sus próximos móviles, pero en el caso del 10T, todavía no nos han contado nada. Teniendo esto en cuenta, nos ha sorprendido que el lanzamiento del OnePlus 10T sea dentro de tan poco tiempo.

Sea como sea, ahora ya solo nos queda esperar un par de semanitas para conocer todos los detalles, y por supuesto, contamos con que OnePlus nos vaya mostrando algunas cosas sobre el dispositivo de aquí a entonces. Desde aquí en TechRadar estaremos muy atentos y os iremos contamos cualquier cosa que nos cuenten.