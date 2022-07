Es posible que el OnePlus 10T carezca de una de las características más populares de los móviles OnePlus

Va quedando menos para el lanzamiento del OnePlus 10T (opens in new tab), por lo que cada vez escuchamos más filtraciones sobre este próximo móvil Android (opens in new tab). Ahora bien, la última información es una mala noticia para los fans de OnePlus.

Se han filtrado unos renders a través de la página SmartPrix, que proceden del reputado filtrador OnLeaks, por lo que nos resultan fiables. Estas imágenes muestran el próximo teléfono de OnePlus desde distintos ángulos, y nos ha llamado la atención la ausencia de una característica clásica de la compañía.

Mientras que el OnePlus 10T se parece al OnePlus 10 Pro en muchos aspectos, como por ejemplo, el diseño del módulo trasero de cámaras, no parece que el próximo teléfono cuente con el popular control deslizante para las alertas que vemos en el tope de gama de este año, y en muchos otros móviles de la compañía.

Este control deslizante para las alertas, es una palanquita física que te permite cambiar el modo del móvil rápidamente, pudiendo ponerlo en modo vibración, silencio y con volumen, lo cual evita que tengas que desbloquear el dispositivo para hacer esto, por lo que resulta realmente práctico.

Es una característica típica de los teléfonos de OnePlus que a los fans de la marca les encanta, así que a más de uno le decepcionará si finalmente se confirma que este controlador de alertas no está presente en el OnePlus 10T.

Además, si bien es cierto que el iPhone también tiene uno, en móviles Android, OnePlus es prácticamente la única marca que lo ofrece.

Nos sorprende mucho esta decisión

Por lo general, la línea 'T' de OnePlus está formada por versiones algo retocadas y mejoradas de su modelos estándar y Pro, y en este caso, ya que no han puesto el 'Pro' detrás de '10T', parece bastante claro cómo se posicionará el próximo móvil respecto al tope de gama (y como sabéis, este año no ha habido modelo estándar).

Por lo tanto, ya contábamos con que el OnePlus 10T contara con algunos recortes respecto al OnePlus 10 Pro, ahora bien, lo que no esperábamos para nada, es que prescindieran del control deslizantes de alertas, y nos parece una decisión extraña.

Esta característica es muy popular entre los fans de la compañía, por lo que mucha gente que esté pensando en comprarse el OnePlus 10T, querrán poder disfrutar de dicho controlador.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que estos renders podrían no ser precisos del todo, y tal vez finalmente el móvil sí que cuente con el controlador de alertas... el problema es que los renders proceden de Onleaks, que suele ser una fuente fiable y con buena reputación.

No nos queda otra que esperar pacientemente, y ya veremos lo que pasa cuando el OnePlus 10T sea lanzado al mercado. Eso sí, estamos seguros que este recorte, en caso de confirmarse, podría tirar para atrás a más de un comprador.