El nuevo chip M3 de Apple podría venir con grandes mejoras, que es justo lo que Apple necesita ahora mismo

No hay duda de que Apple está trabajando duro en su próximo chip de nueva generación, el Apple M3, pero si un nuevo informe está en lo cierto, entonces será mucho más avanzado de lo que pensábamos.

Hace tiempo que se especulaba con que Apple utilizaría el proceso de 3nm de TSMC para sus chips de la serie M3, pero parece que se saltará esta iteración y optará por el N3E de TSMC, que es un proceso de 3nm más avanzado.

El artículo del China Times, compartido por Wccftech, indica que Apple será el primer cliente en utilizar este proceso y que lo utilizará tanto para el chip M3 que se espera que impulse el próximo MacBook Air como para la versión que equipará el iPad Pro.

También podría utilizar el nodo avanzado de 3nm para su chip A17 Bionic, que es el que equipará un futuro iPhone y un iPad no profesional, pero como con todas las cosas de Apple, no podemos saber si esta información está en lo cierto o no, ya que la compañía nunca confirma nada y le encanta ser absolutamente hermética.

¿Qué podría significa este avanzado proceso de 3nm para el MacBook Air?

De cara al lanzamiento del Apple M2 en 2022, se pensaba que ese chip se fabricaría en un proceso de 3nm, pero resultó no ser así. No se sabe si fue debido a los problemas causados por el Covid o por las cadenas de suministro, pero Apple optó por los 5nm tanto para el chip M1 como para el M2 y, sin duda, el M2 no recibió las mejoras de rendimiento que se esperaba.

El chip M2 es impresionante, sin duda, pero su mejora de rendimiento con respecto al chip M1 fue una actualización bastante típica de una generación a otra. Sin embargo, un salto a los 3nm sería mucho más sustancial y ofrecería una razón de peso para pasar de un MacBook Air M1 a un MacBook Air M3.

Creemos que el MacBook Air (M1) sigue siendo el mejor portátil para la mayoría de los usuarios gracias a su fenomenal rendimiento, excelente duración de la batería e incluso su precio. El aumento de precio del MacBook Air (M2) es difícil de justificar, en mi opinión, dado el modesto incremento de rendimiento respecto a su predecesor.

Esto podría cambiar con el salto al proceso N3E de TSMC, que debería suponer una mejora sustancial del rendimiento del 30% o más, así como una duración de la batería aún mejor. Dadas las bajas ventas de la línea M2 de Mac en el último año, Apple tiene que dar a la gente una razón mejor para cambiar que un rediseño soso y un elaborado marketing.