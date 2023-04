Se rumorean varios nuevos MacBooks de Apple para la WWDC - Esto es todo lo que podríamos ver

Apple ya ha anunciado que la keynote de apertura de su gran evento WWDC 2023 (opens in new tab) será el 5 de junio de 2023, así que la siguiente pregunta es: ¿qué nuevos dispositivos presentará la compañía ese día? Pues más de un nuevo MacBook, si los últimos rumores del sector están en lo cierto.

Esta información proviene de la última newsletter Power One (opens in new tab) que escribe Mark Gurman de Bloomberg, quien tiene un bue historial de haber acertado con sus predicciones sobre Apple. Según dice, los nuevos MacBook aparecerán junto a una serie de actualizaciones de software y el esperado casco de realidad virtual de Apple (opens in new tab).

Gurman no especifica los modelos de MacBook que se mostrarán, pero menciona algunos portátiles que se cree que están en producción y añade que "al menos algunos de los nuevos portátiles" aparecerán en la WWDC, según fuentes internas.

Sin embargo, Gurman afirma que los MacBooks que se presenten no llevarán la nueva generación de procesadores Apple M3 en su interior, sino "algo en la línea" de los actuales chips M2, quizás una pequeña actualización. Entonces... ¿qué MacBooks es más probable que veamos en junio?

MacBook Air de 15 pulgadas

El MacBook Air de 2022 (Image credit: Future)

El MacBook Air de 15 pulgadas es el portátil con más posibilidades de aparecer en la WWDC 2023.

Los rumores de que un MacBook Air 15 podría llegar en 2023 (opens in new tab) empezaron hace casi un año, y se han disparado en las últimas semanas. Nunca antes habíamos visto un MacBook Air con una pantalla tan grande, y será interesante ver cómo lo vende Apple, teniendo en cuenta que el objetivo del Air es ofrecer un portátil lo más ligero y portátil posible, y aun precio relativamente asequible.

Según gente con información al respecto, la producción de componentes para el MacBook Air más grande ya está en marcha, y hace sólo un par de días oímos que el nuevo Air de 15 pulgadas seguiría contando con el chip M2 (opens in new tab)de Apple en vez de equipar un chip M3 nevo (la fuente de esta última noticia fue, una vez más, Mark Gurman). Ahora mismo parece casi seguro que veremos este portátil en la WWDC 2023.

MacBook Air de 13 pulgadas

El tamaño de la pantalla del MacBook Air ya aumentó el año pasado (Image credit: Apple)

¿Y qué hay del MacBook Air estándar más pequeño? El MacBook Air M2 (opens in new tab)se lanzó el año pasado, por lo que no tiene por qué actualizarse todavía, pero se sigue especulando con la posibilidad de que en 2023 tengamos un MacBook más pequeño actualizado. Se le conoce como el MacBook Air de 13 pulgadas, aunque el tamaño de la pantalla en realidad ha aumentado hasta las 13,6 pulgadas (desde las 13,3 pulgadas) en la versión más reciente del portátil, por lo que se acerca más a las 14 pulgadas.

Donde todo esto se vuelve un poco confuso es con las especificaciones internas: los rumores de que el MacBook Air 2023 podría venir con n chip mejor M3 tendría sentido para que Apple pudiera justificar un segundo modelo en dos años, pero las fuentes de Gurman dicen que los portátiles de la WWDC 2023 se van a quedar con el M2 (al fin y al cabo, el chip M3 ni siquiera se ha anunciado todavía). Por eso, es posible que esta renovación de portátiles se produzca a finales de año.

MacBook Pro de 13 pulgadas

La versión de 2022 del MacBook Pro de 13 pulgadas mantuvo el mismo diseño anticuado (Image credit: Future)

Luego está el MacBook Pro de 13 pulgadas (opens in new tab), el modelo básico de la serie Pro. Al igual que el MacBook Air de 13 pulgadas, este portátil se renovó el año pasado, pero aunque renovaron el chip por el M2, el diseño se mantuvo sin cambios (con Touch Bar y todo), y eso nos hace pensar que este modelo podría recibir otra actualización en 2023. Esto haría que su diseño se alineara con el de los modelos más grandes (y más nuevos), como el MacBook Pro de 16 pulgadas de 2023 (opens in new tab).

Apple tiende a actualizar los diferentes tamaños de los portátiles Pro en diferentes momentos del año, así que esa es otra razón por la que podríamos ver un nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas en la WWDC 2023, incluso si el procesador no cambia al nuevo M3. Al menos aportaría coherencia a la serie MacBook Pro en cuanto al diseño, con los bordes más cuadrados en el chasis y el notch en la parte superior de la pantalla.

Y todavía hay más

Dejando a un lado los MacBooks, Gurman volvió a reiterar que un iMac de 24 pulgadas (opens in new tab) renovado y un Mac Pro con chip M2 o M3 también saldrá a la venta "este año o a principios de 2024". También mencionó dos nuevos modelos Mac Studio, pero con la advertencia de que la fecha de lanzamiento de éstos no está tan claro.

Teniendo en cuenta que también esperamos ver muchas novedades sobre los sistemas iOS 17 (opens in new tab), watchOS 10 (opens in new tab), iPadOS 17 y macOS 14, además de un posible dispositivo de realidad virtual innovador, parece que la próxima conferencia de desarrolladores de Apple será un gran acontecimiento. Seguiremos recopilando las últimas noticias y rumores sobre el evento en nuestro artículo dedicado a la WWDC 2023 (opens in new tab), así que añádelo a tus favoritos y consúltalo con regularidad.