El nuevo Bing con inteligencia artificial y búsquedas por chat llega a la barra de tareas de Windows 11

Como era de esperar, Microsoft ha llevado el potente y algo controvertido Bing con IA a Windows 11, por lo que podrás usarlo desde tu barra de tareas.

La actualización fue desplegada el 28 de febrero, pero tendrás que haber recibido acceso a Bing con IA para poder aprovecharla (si sigues en la lista de espera no podrás usar esta novedad todavía).

Recuerda que tenemos una guía en la que te explicamos cómo puedes solicitar acceso al nuevo Bing con IA.

Los que tengan acceso y estén ejecutando al menos la versión 22H2 de Windows 11, verán después de actualizar el sistema operativo el mismo chatbot de Bing habilitado para ChatGPT que más de un millón de personas llevan usando desde hace casi un mes.

El Bing habilitado para IA está diseñado para ser como un copiloto del motor de búsqueda. Puedes utilizarlo en el modo de búsqueda estándar o en un modo más conversacional, en el que le preguntas cualquier cosa al chatbot, incluso una serie de preguntas que se mantienen en contexto y, cuando todo va bien, te ayudan a obtener mejores respuestas.

Ahora, podrás usar el nuevo Bing con IA, incluido su chat, desde el propio cuadro de búsqueda de Windows 11 que está en la barra de tareas.

Aunque Microsoft en la publicación que anuncia la actualización señala algunas de las inspiradoras historias de descubrimiento de información generadas por el Bing potenciado por IA, la decisión de introducirlo en una plataforma utilizada por millones de personas no está exenta de polémica.

Desde su presentación en un evento hace unas semanas, los usuarios han estado poniendo al límite al nuevo Bing con inteligencia artificial. Han acusado al chatbot de inventarse cosas, lo hemos visto incluso enfadarse con el usuario y, básicamente, se le ha ido la pinza a la IA bastantes veces. Microsoft respondió poniendo algunos límites a la nueva tecnología, como reducir las interacciones dentro de la misma conversación a sólo cinco respuestas a la vez (después tienes que comenzar una nueva conversación).

Sin embargo, ninguno de esos problemillas han frenado los planes de expansión de Microsoft. La semana pasada, Microsoft presentó la versión móvil de Bing con inteligencia artificial para Android e iOS, que incluye interacción por voz.

En cierto modo, Microsoft se está cubriendo las espaldas introduciendo Bing con IA en Windows 11 y no en Windows 10, ya que el segundo es mucho más utilizado y está instalado en más de mil millones de dispositivos. Claro que también es posible que hayan decidido implementarlo sólo en Windows 11 para tratar de atraer a más usuarios al nuevo sistema operativo.

Sea como sea, estamos ante una importante ampliación de la disponibilidad de Bing con IA, y la hoja de ruta está clara. Esta búsqueda potenciada por ChatGPT acabará formando parte de todas las instalaciones de Windows 11, lo que significa que su aprendizaje podría crecer a un ritmo exponencial. También podría significar que Microsoft se enfrente a retos imprevistos.

La actualización de Windows 11 trae la herramienta Phone Link para iOS (Image credit: Microsoft)

Junto con la actualización de la barra de tareas para incorporar Bing con IA, Microsoft por fin ha habilitado la herramienta Phone Link para conectar dispositivos iOS.

Durante años, Microsoft ha ofrecido una conexión directa de Windows a los mejores teléfonos Samsung a través de Phone Link, y con la actualización ha sido mejorada. Con esta herramienta, podrás aprovechar la función "Sitios Webs Recientes" para seguir navegando por donde te quedaste con tu móvil, así como enviar textos y otras notificaciones desde el teléfono a la pantalla de Windows.

Esta actualización de Windows 11 añade por fin soporte para iPhones, permitiendo a los usuarios de Windows ver los mensajes y notificaciones de sus iPhones en sus PC con Windows 11 y sincronizar contactos. Incluso podrán gestionar las llamadas telefónicas a través del PC.

A diferencia de la actualización de Bing, esta novedad de momento sólo está disponible como preview para Windows Insiders, un programa de versiones beta al que puedes apuntarte aquí. Recuerda que ejecutar software en modo de vista previa, que todavía no está finalizado del todo, conlleva sus riesgos, incluida la pérdida de datos en caso de caída del sistema.

Windows 11 con Quick Assist (Image credit: Microsoft)

Hay bastantes otras novedades y mejoras que llegan con esta nueva gran actualización de Windows 11, algunas de ellas son:

• La posibilidad de ajustar los efectos de Windows Studio directamente desde la barra de tareas en la configuración rápida.

• Una barra de tareas oculta cuando se utiliza Windows 11 en modo tablet. Si deslizas el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, volverás a ver la barra de tareas.

• Podrás abrir Quick Assist directamente desde el menú Inicio y conectarte más rápidamente que antes, e incluso aprovechar la nueva posibilidad de cambiar entre pantalla compartida y control total de tu sistema o el de otra persona (suponiendo que confíes en la persona).

• Por último, Microsoft ha añadido la grabación de pantalla a su herramienta Recortes, que tradicionalmente se ha utilizado para capturar imágenes de pantalla. Nos encantaría que añadieran la posibilidad de crear GIFs a partir de esas capturas de pantalla, pero bueno, quizá introduzcan esta posibilidad en una futura actualización de Windows 11.

Como hemos mencionado antes, esta importante actualización de Windows 11 ya se ha desplegado (el 28 de febrero), y mientras que la mayoría de las actualizaciones estarán disponibles para todos, el Bing con IA sólo te aparecerá si ya tienes acceso a este nuevo servicio.