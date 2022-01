El jefe de Xbox, Phil Spencer, dice que una versión para PlayStation de Xbox Game Pass es "inevitable"

Phil Spencer, el jefe de Xbox, dice que es "inevitable" que PlayStation lance su propia versión de Xbox Game Pass.

En declaraciones a IGN, y respondiendo a los recientes rumores sobre el futuro de PlayStation Plus, Spencer afirma que los servicios del estilo de Game Pass satisfacen los intereses de muchos gamers y proporcionan una libertad de elección que no se da en otros lugares. Espera que Sony intente emular el éxito del enfoque de Xbox con un servicio propio similar.

"No quiero que suene a que lo tenemos todo pensado, pero creo que la respuesta correcta es permitir a tus clientes jugar a los títulos que quieran, donde quieran jugarlos, y darles la posibilidad de elegir cómo construir su biblioteca, y ser transparentes con ellos sobre cuáles son nuestros planes en términos de nuestras iniciativas para PC, nuestras iniciativas cross-gen y otros asuntos", dice.

"Así que cuando oigo que otros hacen cosas como Game Pass o que llegan a PC, para mí tiene sentido porque creo que es la decisión correcta".

Tengamos en cuenta que la transición de la industria a los servicios de suscripción iba a ocurrir tarde o temprano. Ahora, la cuestión es quién puede innovar o mejorar ese sistema mejor en el futuro.

"Cuando hablo con nuestros equipos, lo hago como algo inevitable", dice Spencer.

"Así que nosotros debemos seguir innovando y compitiendo, porque las cosas que estamos haciendo pueden ser ventajas que tenemos en el mercado hoy, pero solo se basan en que somos los primeros, no en que hayamos creado algo que nadie más pueda crear".

"Por eso pienso que la respuesta correcta es lanzar grandes juegos, lanzarlos en PC, lanzarlos en consola, lanzarlos en la nube, hacerlos disponibles el primer día en la suscripción. Y espero que eso es lo que vaya a hacer nuestro competidor".

Análisis: llega la guerra del streaming de juegos

Xbox Game Pass ha sido uno de los proyectos de Microsoft con mejor acogida en los últimos años. Alabado por los gamers por ofrecer acceso a una enorme biblioteca de juegos a bajo precio, también ha sido continuamente promocionado como un éxito por los pesos pesados de Xbox, incluido Spencer.

El interés de PlayStation por emular ese éxito con su propio servicio de suscripción (del que se rumorea que tiene el nombre en clave de Spartacus) se reveló por primera vez el año pasado en un informe de Bloomberg, pero no fue una sorpresa para muchos. Un servicio de suscripción que te integra en el ecosistema de una consola, a la vez que te anima a seguir con ella ofreciéndote constantemente más juegos en los que profundizar, ha resultado tan atractivo para los usuarios como para los fabricantes de consolas.

Como dice Spencer, la mayor pregunta sigue siendo cómo PlayStation implementará el servicio exactamente, y qué características adicionales proporcionará sobre Xbox Game Pass. Según el informe de Bloomberg, una de sus principales características será el acceso a antiguos juegos de PS1, PS2 y PS3.

Parece probable que conozcamos más detalles en un futuro próximo. La aparición de juegos de PS3 en la tienda de PS5 a principios de esta semana, junto con la reciente retirada de las tarjetas de suscripción a PlayStation Now de las tiendas de Reino Unido y Estados Unidos la semana pasada, sugiere que se avecinan cambios en el servicio. Y podría ser el gran cambio que estamos esperando con ganas: el anuncio de que PlayStation Now y PlayStation Plus se combinan en Spartacus.